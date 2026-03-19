美國提供線索 湖北警方捕芬太尼銷售者並跨省偵辦

在美中貿易戰促使中國重視芬太尼問題下，湖北省武漢市警方根據美國禁毒部門通報的線索，先在去年12月在山東警方支援下逮捕1名違法銷售者，再由湖北省及河北省警方擴大案件線索，近日立案偵查相關販毒案。而截至今年2月，湖北省共破獲22件涉芬太尼案件。

湖北日報報導，湖北省禁毒委員會辦公室2025年會同市場監管、經信、商務、應急管理等部門，加強防範全省涉及芬太尼前體化學品流失的風險，並指導相關企業依中國官方的「出口易製毒化學品管理目錄」等文件要求，從源頭清查風險。

此後，湖北省官方2025年底進一步成立專案組，集中打擊涉及芬太尼前體化學品違法犯罪。

報導提到，根據美國禁毒部門通報的線索，武漢市警方2025年間偵查發現，某家公司涉嫌違法銷售中國國家管控類精神藥品、多種被官方列管的興奮劑，以及易製毒化學品。

據報導，2025年12月5日，武漢市警方在山東省警方支援配合下，拘捕上述公司的王姓實際控制人。此後並透過建立案件偵查協作、聯合監管懲戒的合作機制，湖北、河北兩省警方擴展案件線索，近日立案偵查相關 販毒案。

報導提到，截至今年2月，湖北省共破獲22件涉芬太尼前體化學品相關案件，共批准逮捕7人，另採取刑事強制措施12人，行政拘留1人，4家企業遭行政處罰。並在展開網路巡查後，關停違規企業入口網站200餘個。