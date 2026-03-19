快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

釀災原因曝光…香港宏福苑大火奪168命 今舉行首場聽證會

中央社／ 香港19日電
大埔宏福苑發生五級火災至今已近三個月。（中通社）
大埔宏福苑發生五級火災至今已近三個月。（中通社）

負責調查香港大埔宏福苑大火慘劇肇因的獨立委員會，今天舉行首場聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃稱，有證據顯示，這場造成168人死亡的慘劇，是工地有人吸菸，起火源頭為菸頭。

這場大火於去年11月26日發生，當時正在進行大型維修的宏福苑，8幢大樓中有7幢被焚毀，造成168人死亡。事發後，行政長官李家超成立獨立委員會，調查事件起因及相關事宜。

獨立委員會今天舉行首場聽證會，綜合無線電視等港媒報導，杜淦堃在開場陳辭中說，宏福苑大火是自1948年以來，本港傷亡最慘烈的火災，大火燒了逾43小時。

杜淦堃表示，所有證據顯示，最先起火的是宏昌閣104及105室對開天井，而工地有人吸菸，起火源頭為菸頭。

他並說，火災發生時，所有可保障生命的消防設施都因為人為因素而徹底失效，比如火警警報系統被關閉，以及走廊窗戶被拆除，以致濃煙和火勢進入居民逃生通道，並在大廈內部迅速蔓延。

此外，各大樓所使用的維修棚網並非防火物料。

杜淦堃說，這次大火所造成的死傷人數令人震驚，是一次沉痛而清晰的警號，促使社會正視迫切的火災風險及大樓維修工程等問題。

宏福苑 警報系統 李家超

延伸閱讀

屏東光電板儲料廠火警 經濟部：空汙監測無重大汙染擴散

台中沙鹿第九公墓火警里民揪可疑人 警方調查釐清

法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

掃墓時節 中部公墓、山林火警頻傳

相關新聞

接連未露面…重慶市長胡衡華傳涉貪遭調查 連兩天缺席重要行程

大陸重慶市領導班子19日參加義務植樹活動，其中中共重慶市委副書記、市長胡衡華並未現身。這是胡衡華繼18日缺席的重慶市委重要會議後，再次未出現在市領導班子的公開活動上。

釀災原因曝光…香港宏福苑大火奪168命 今舉行首場聽證會

負責調查香港大埔宏福苑大火慘劇肇因的獨立委員會，今天舉行首場聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃稱，有證據顯示，這場...

「繁花」原型 91年上海「紅房子」閉店整修 張愛玲也曾是常客

上海淮海路上知名的「紅房子」西菜館18日起正式閉店升級改造，預計今年秋天煥新歸來；這間經營了91年、作為「繁花」劇中背景原型的紅房子，承載了幾代上海人的西餐記憶，周恩來、劉少奇、鄧小平、賀龍、陳毅都來過，張愛玲還曾是常客。

習近平3卷著作繁體版在港首發 談經濟、與大學生朋友們交流

中國國家主席習近平文選和專題書籍，再一次在香港出版。香港特首李家超說，習近平的作品令香港市民更好了解國家發展實況。中央人民政府駐港中聯辦主任周霽稱，這為說好中國故事提供素材。

「北大畢業送外賣」引陸網熱議 當事人回應：我將一直送下去

近期，「北大畢業生送外賣」影片在大陸社交平台廣泛傳播。影片中有1名男子自稱，2021年他以660分考入北京大學社會學專業，為安徽省高考前100名。談及為何選擇跑外賣，他表示：「第一，我沒有選一個好的專業，社會學並沒有教會我怎麼在社會上生活；第二，我沒有清晰的職業規劃，大學沒有實習，畢業時簡歷一片空白。」

傳被調查落馬？重慶市長胡衡華 罕見缺席重要會議

大陸重慶市長胡衡華18日缺席重慶市委理論學習中心組舉行的專題學習會。外傳他已經被帶走調查，恐成為3月首名落馬的正部級高官。不過重慶市政府官網尚未將胡衡華的照片和資歷撤下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。