釀災原因曝光…香港宏福苑大火奪168命 今舉行首場聽證會

負責調查香港大埔宏福苑大火慘劇肇因的獨立委員會，今天舉行首場聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃稱，有證據顯示，這場造成168人死亡的慘劇，是工地有人吸菸，起火源頭為菸頭。

這場大火於去年11月26日發生，當時正在進行大型維修的宏福苑，8幢大樓中有7幢被焚毀，造成168人死亡。事發後，行政長官李家超成立獨立委員會，調查事件起因及相關事宜。

獨立委員會今天舉行首場聽證會，綜合無線電視等港媒報導，杜淦堃在開場陳辭中說，宏福苑大火是自1948年以來，本港傷亡最慘烈的火災，大火燒了逾43小時。

杜淦堃表示，所有證據顯示，最先起火的是宏昌閣104及105室對開天井，而工地有人吸菸，起火源頭為菸頭。

他並說，火災發生時，所有可保障生命的消防設施都因為人為因素而徹底失效，比如火警警報系統被關閉，以及走廊窗戶被拆除，以致濃煙和火勢進入居民逃生通道，並在大廈內部迅速蔓延。

此外，各大樓所使用的維修棚網並非防火物料。

杜淦堃說，這次大火所造成的死傷人數令人震驚，是一次沉痛而清晰的警號，促使社會正視迫切的火災風險及大樓維修工程等問題。