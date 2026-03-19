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中國高校畢業生創新高 丁薛祥：全力穩定就業規模

中央社／ 台北19日電

中國國務院副總理丁薛祥昨天在一場全國性青年就業創業工作視訊會議中說，要全力穩定和擴大高校畢業生就業規模，加大力度支持企業「穩崗擴崗」。中國預計今年有1270萬名大專院校畢業生，再創新高。

新華社報導，全國高校畢業生等青年就業創業工作視訊會議18日在北京舉行。丁薛祥出席會議並講話。

丁薛祥說，促進高校畢業生等青年就業是「講政治、保民生、促發展」的重要工作。要全力穩定和擴大高校畢業生就業規模，加大力度支持企業穩崗擴崗。

他表示，要穩定政策性崗位招錄，開發更多增量崗位。適度擴大基層項目招募規模，引導更多畢業生扎根基層。加強創業政策支持和服務保障，促進創業帶動就業。支持經濟大省發揮穩就業「挑大梁」作用。

他還表示，要推動關卡前移，就業公共服務提前進校園。加強就業能力培訓和實習實訓。加大困難畢業生兜底幫扶力度，落實「一人一策」幫扶責任，優先提供各類服務。

北京青年報指出，在畢業季之前，召開與高校畢業生就業相關的全國會議是慣例。不過，觀察此類會議舉行的時間，2025年在4月、2026年在3月，都較往年的5月、6月早，有提前部署趨勢。

今年的中國政府工作報告把「穩就業」放在「四穩」首位。中國國務院研究室副主任陳昌盛5日在記者會上解讀報告時說，今年要參加新就業的群體大概有2000萬人，如果扣除退休等原因騰出的職缺，新增職位仍然需要1200萬左右。要實現這樣一個規模的就業，需要4.5%至5%的經濟增速，這也是今年經濟成長目標設定的重要考量。

陳昌盛說，今年高校畢業生再創新高，預計達到1270萬人，要採取一系列措施保障年輕人的工作。比如擴大政策性崗位，適當提高國有企業的校招比例。加大對民營企業的就業支持政策，包括稅收優惠、培訓補貼、貸款貼息等。積極開發科研助理、教學助理等「過渡性崗位」。

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