傳被調查落馬？重慶市長胡衡華 罕見缺席重要會議

大陸重慶市長胡衡華18日缺席重慶市委理論學習中心組舉行的專題學習會。外傳他已經被帶走調查，恐成為3月首名落馬的正部級高官。不過重慶市政府官網尚未將胡衡華的照片和資歷撤下。

重慶日報報導，重慶市委理論學習中心組（擴大）18日舉行專題學習會。重慶市委書記袁家軍主持會議並發表講話。王炯、程麗華，陳新武，市委理論學習中心組其他成員，有關市級領導出席，但未提市委副書記、市長胡衡華出席會議。

袁家軍在專題學習會上強調，領導幹部作為「關鍵少數」，是樹立和踐行正確政績觀的引領者、示範者、推動者。市委常委及各級各部門「一把手」要以身作則，以更高標準、更嚴要求、更實舉措抓好學習教育，堅持原原本本、全面系統學習中共總書記習近平關於樹立和踐行「正確政績觀」的論述，實實在在查找突出問題，深入展開整改整治。

袁家軍還強調，要注重學習教育成果轉化，引領帶動全市廣大黨員、幹部自覺樹立和踐行正確政績觀，以現代化新重慶建設的實幹實績實效堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

18日晚的重慶電視台「重慶新聞聯播」節目畫面也顯示，胡衡華缺席這場會議。翻查過往公開資料，重慶市委此前的多次理論學習中心組（擴大）專題學習會，胡衡華均有參加。

本月16日舉行的重慶市委人才工作領導小組會議，當時胡衡華有現身並主持會議。

胡衡華是湖南衡南人，長期在湖南工作，曾任長沙市長、市委書記等職，2020年調任陝西省委副書記，2021年赴重慶，出任市委副書記、市長。

2月10日，大陸全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅被官宣落馬，易煉紅是湖南人、長期在湖南工作，在長沙市委書記任內，與時任長沙市長胡衡華是多年搭檔。陸媒經濟觀察報曾引述數名知情者說，易煉紅至少在長沙市委書記期間「大肆提拔親信，放縱家人，同時排斥同僚，打擊異己」。