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全球首創 北京機器人打網球亮相

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
北京企業「銀河通用」推出全球首個會打網球的人形機器人。（圖／截自銀河通用機器人微博）
北京企業「銀河通用」推出全球首個會打網球的人形機器人。（圖／截自銀河通用機器人微博）

北京機器人企業「銀河通用」近日推出全球首個可進行複雜網球對抗的人形機器人，搭載全身即時智慧規控演算法，使其具備長距離動態對打能力，揮拍與步伐表現已接近人類運動員。

綜合央視新聞與ＩＴ之家報導，該團隊聯合北京清華大學、北京大學及上海人工智慧研究團隊，於三月十五日發布名為「ＬＡＴＥＮＴ」（Learning Athletic Humanoid Tennis Skills from Imperfect Human Motion Data）的核心演算法，系統可在毫秒級時間內完成感知、決策與動作執行，並透過雙目視覺追蹤時速逾五十公里的網球軌跡，結合全身七十餘個關節協同控制，精準調整步伐與揮拍動作，正手擊球成功率達百分之九十點九。

報導指出，該機器人不僅能穩定回擊高速來球，還可控制回球落點與節奏，在高速移動中維持身體平衡，實現長時間來回對打，而非僅限於定點揮拍。

在訓練方式上，團隊採用「虛實結合」策略，先於模擬環境生成百億級網球場景數據，一周完成十億幀訓練，再透過約五小時人類動作數據進行實機微調，大幅提升模型效率。據稱，其訓練效率較特斯拉相關方案高出約一千倍，並有效解決模擬與現實之間的轉換問題。

相關成果曝光後引發微博網友討論，有人表示「機器人現在真是無所不能了」，也有人稱「我都不會打網球」、「別的不說，這走位比我靈活多了」。

清華大學 演算法 特斯拉

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