自首式翻牆？陸男用中製手機「翻牆」 看TikTok、X挨罰

湖北鄂州公安局近日發布一則行政處罰決定書顯示，一名許姓男子因在家中未經批准擅自使用手機翻牆瀏覽社群媒體Tiktok和X，遭到警告並被處罰款人民幣200元的行政處罰。

根據鄂州市公安局梁子湖區分局11日發布的行政處罰決定書，許姓男子2026年3月8日17時許，在家中未經批准擅自使用一部榮耀手機，透過軟體「Clash」進行國際聯網，瀏覽並使用境外軟體「Tiktok」及「X」。

字節跳動的短影音平台「抖音」，主要面向大陸經營，「TikTok」則被視為海外版抖音，和「X」等社群媒體在大陸境內無法正常使用。

公告並稱，許姓男子的行為已構成未經批准擅自進行國際聯網。根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》，決定給予許姓男子處以警告並處罰款人民幣200元的行政處罰，並責令被處罰人停止聯網。

《聯合早報》指出，中國1996年發布的上述暫行規定明確，計算機信息網絡直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電信網提供的國際出入口信道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其它信道進行國際聯網。如違反規定，由公安機關責令停止聯網，給予警告，可以並處1萬5000元人民幣以下的罰款。不過，中國郵電部已於1998年被撤銷。

由於榮耀是大陸自有手機品牌，有大陸網友在X上調侃，「使用華為榮耀手機翻牆應該算是有自首情節，應該依法從寬處理‌才對」，有網友則認為和翻牆沒關係，而是翻牆說了什麼，但也有網友表示，只要擅自訪問境外網路，不論有沒有做什麼都可以處罰。