快訊

蕭淑慎老公涉性侵遭判4年10月 不服判決將提上訴強調「多案不起訴」

夜襲德黑蘭！以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

日職／徐若熙熱身賽初登板 對中日先發5.2局失1分飆7K

文策院在香港影視展舉行發表會 台灣影視作品亮相

中央社／ 香港18日電

第30屆香港國際影視展（FILMART）正在舉行，率領100多家業者參展的台灣文化內容策進院今天在會場舉行「星光發布會」，推薦台灣影視作品，電影「郵票與舒芙蕾」和「我親愛的怪孩子」的演員親自來港參與。

發布會傍晚在展場、香港會議展覽中心舉行，有數百名業者及電影愛好者進場。

「我親愛的怪孩子」演員劉冠廷與孫可芳，以及「郵票與舒芙蕾」導演鄭芬芬和演員陳意涵、張懷秋、林子閎先後登台，以對答的方式向與會者表達對電影的想法，以及拍攝期間的感受。

本屆香港國際影視展17日揭幕，有30個國家及地區的業者參展，其中台灣單獨設立了展館，共有106家展商，展出243部影視作品

踏入第2天的影視展，持續有業者到台灣館洽談業務。

據公布，106家台灣展商為本屆展覽帶來115部電影與128部電視劇，作品橫跨多種題材，包括柯震東主演的劇情新作「我未許願先吹蠟燭」、都會喜劇「何百芮的地獄戀曲」、金馬影后陳雪甄演出的驚悚作品「粽邪4」，以及集合李國毅、邵雨薇、施柏宇等人演出的作品「微醺大飯店1980s」。

每年3月中到4月中，香港貿發局都會舉辦大型影視娛樂博覽會，這是影視產業的重要時刻；博覽會下轄8個活動元素，包括FILMART及其他機構主辦的相關活動，比如國際電影節、香港電影金像獎和亞洲電影投資會等。

博覽會和FILMART同一天揭幕，今年有30個國家及地區在FILMART參展，展商有790家，各國及地區設立的展館有30多個。

與FILMART同時舉行的還有亞洲電影投資會，已踏入第24屆，為香港國際電影節電影業辦公室舉辦，台灣方面也有作品入圍參展。

延伸閱讀

中日關係緊張 北京國際電影節不辦「日本電影周」

中日關係惡化 北京國際電影節停辦「日本周」活動

FOCASA馬戲團香港藝術節首演 導演林懷民溫暖告別

德國萊比錫動漫展 台灣漫畫家吳十三、穀子參展

相關新聞

陪下棋泡茶、還會按摩艾灸...全球首個「機器人養老驛站」北京成立

大陸發展人型機器人，並陸續將其應用導入到陪伴功能。近日北京亦莊啟動營運全球首個「智慧康養機器人養老驛站」，陸媒指，這座融合了40餘款智能機器人的養老驛站打造了基礎服務、機器人應用、適老化改造三大核心場景，實現了「科技+養老」的深度融合。

「天賦優待到頭了」奧數金牌進北大陷慘況 退學重考復旦

奧數金牌得主蘇暢於2022年透過「強基計畫」考入北京大學數學學院，但在入學後因感到「天賦給予的優待到頭了」以及長期處於被推著走的競賽模式中產生巨大心理落差，最終選擇退學；退學後，他重新參加高考進入復旦大學，就讀於智能科學與技術專業，他的教育經歷引發網路熱議。

廣東老人挖到有指甲蓋的「淮山手」 有人喊8000元想買

近日，廣東揭陽一位老人在自家菜地挖出形狀酷似人手的「淮山手」，當場嚇了一跳；老人的女婿黃先生17日表示，有人出價8000元想要購買「淮山手」，但老人選擇婉拒，他們現在還沒想好怎麼處置。

杜塞爾多夫官宣…樊振東下賽季轉會加盟歐洲最強隊

德甲薩爾布呂肯乒乓球俱樂部16日宣布，中國乒乓球選手樊振東將會在本賽季結束後離開球隊，轉會加盟另一支德甲球隊—杜塞爾多夫隊；杜塞爾多夫俱樂部也在第一時間官宣了樊振東加盟的消息，球隊稱，樊振東將於2026年7月1日正式加盟球隊，雙方簽下一份為期一年的合約。

港15小學「派0班」創高 李家超、周潤發母校恐面臨殺校危機

少子化造成學生人口萎縮，香港教育局17日向全港小學發開班信，確認15間學校因小一收生未達16人「開班線」而「派0班」，即下學年未獲批開辦資助小一班級，或面臨停辦危機。曾兩度收生不足終成功救校的鮮魚行學校再未達「開班線」，特首李家超母校五邑工商總會學校在列，藝人周潤發及溫碧霞母校景林天主教小學更是0人報讀。

全球首創！陸推出打網球的機器人「揮拍與步伐表現接近運動員」

北京機器人企業「銀河通用」近日推出全球首個可進行複雜網球對抗的人形機器人，搭載全身即時智慧規控演算法，使其具備長距離動態對打能力，揮拍與步伐表現已接近人類運動員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。