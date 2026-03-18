文策院在香港影視展舉行發表會 台灣影視作品亮相

第30屆香港國際影視展（FILMART）正在舉行，率領100多家業者參展的台灣文化內容策進院今天在會場舉行「星光發布會」，推薦台灣影視作品，電影「郵票與舒芙蕾」和「我親愛的怪孩子」的演員親自來港參與。

發布會傍晚在展場、香港會議展覽中心舉行，有數百名業者及電影愛好者進場。

「我親愛的怪孩子」演員劉冠廷與孫可芳，以及「郵票與舒芙蕾」導演鄭芬芬和演員陳意涵、張懷秋、林子閎先後登台，以對答的方式向與會者表達對電影的想法，以及拍攝期間的感受。

本屆香港國際影視展17日揭幕，有30個國家及地區的業者參展，其中台灣單獨設立了展館，共有106家展商，展出243部影視作品

踏入第2天的影視展，持續有業者到台灣館洽談業務。

據公布，106家台灣展商為本屆展覽帶來115部電影與128部電視劇，作品橫跨多種題材，包括柯震東主演的劇情新作「我未許願先吹蠟燭」、都會喜劇「何百芮的地獄戀曲」、金馬影后陳雪甄演出的驚悚作品「粽邪4」，以及集合李國毅、邵雨薇、施柏宇等人演出的作品「微醺大飯店1980s」。

每年3月中到4月中，香港貿發局都會舉辦大型影視娛樂博覽會，這是影視產業的重要時刻；博覽會下轄8個活動元素，包括FILMART及其他機構主辦的相關活動，比如國際電影節、香港電影金像獎和亞洲電影投資會等。

博覽會和FILMART同一天揭幕，今年有30個國家及地區在FILMART參展，展商有790家，各國及地區設立的展館有30多個。

與FILMART同時舉行的還有亞洲電影投資會，已踏入第24屆，為香港國際電影節電影業辦公室舉辦，台灣方面也有作品入圍參展。