陸學者：盡快大幅提高農村養老金 作歷史性補償

中國基礎養老金今年從每月最低人民幣143元調高到163元，被普遍認為杯水車薪，成為今年全國「兩會」焦點話題。中國社會保障學會會長鄭功成對此主張，對於70歲以上、特別是高於80歲的農民，應盡快大幅度提高其基礎養老金標準，實施「歷史性補償」。

中國國務院總理李強5日在全國人大會議進行「政府工作報告」時宣布，將中國基礎養老金每月最低標準提高人民幣20元，也就是從143元調高到163元（約新台幣734元），引發杯水車薪之議。多名全國人大代表為此紛紛主張大幅調高這一標準，金額從500元至1000元不等，成為熱議焦點。

農民日報報導，兼任中國全國人大常委會委員的鄭功成表示，隨著城市化進程的加快，中國大量農村青壯年流入城市，目前農村60歲以上的人口占農村總人口逾23.8%，而城市只有15.8%以上，農村的高齡化程度比城市高出約8個百分點。這使得農村老人的養老困境更加顯著。

鄭功成指出，中國人口高齡化絕非常規意義上的高齡化，而是典型的「超常規高齡化」，而農村高齡化更是「超常規中的超常規」。這代表因應老齡化「不能按部就班」，必須上升為「國家戰略」，「舉全國之力」方能破解。

他表示，基礎養老金從過去幾年一調變成每年一調，給了農民穩定的預期，且調整幅度在加大，3年累計上漲60元，超過了此前14年累計僅增加48元的幅度，但水平依然嚴重偏低。最低標準僅163元僅相當於農村居民人均可支配收入的10%，甚至低於農村低保標準。僅靠養老金，遠不足以維持農村老人的基本生活水平。

鄭功成主張，中國國家應按照「分類分層，分年齡段」的標準，採差異化方式解決問題。對中青年農民，要強化「保險」色彩，通過政府補貼、集體補助等方式，分擔他們的繳費責任，激勵他們參保繳費。

對於已經年滿60歲的低齡健康老人，通過普遍性的小幅提高基礎養老金，讓他們共享發展成果；對於70歲以上、特別是高於80歲的高齡農民，應當盡快大幅度提高其基礎養老金標準，實施「歷史性補償」。

他認為，2025年中國農村80歲及以上高齡老人約2000萬人，如果每人每月增發500元，全年需投入約1200億元，僅相當於2025年GDP的0.086%。且隨著待遇享受群體規模會逐年減少，支出負擔會越來越輕。如果國家財政一時難以承受，可透過國有資產劃撥解決。

鄭功成說，中國幾百萬億國有資產中，本就凝結著老一代農民當年奉獻的勞動，拿出一部分回饋高齡農民「理所當然、天經地義」。