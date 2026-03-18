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陪下棋泡茶、還會按摩艾灸...全球首個「機器人養老驛站」北京成立

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
「智慧康養機器人養老驛站」提供40多種智能機器人為長者提供陪伴、復健等服務。（截自央視網）
「智慧康養機器人養老驛站」提供40多種智能機器人為長者提供陪伴、復健等服務。（截自央視網）

大陸發展人型機器人，並陸續將其應用導入到陪伴功能。近日北京亦莊啟動營運全球首個「智慧康養機器人養老驛站」，陸媒指，這座融合了40餘款智能機器人的養老驛站打造了基礎服務、機器人應用、適老化改造三大核心場景，實現了「科技+養老」的深度融合。

央視新聞客戶端17日報導，位於北京亦莊榮華街道的智慧康養機器人養老驛站約1,100平方米（約330坪）。其中「餐廚區」達到全流程智能化；「康養區」有按摩、艾灸機器人提供專業理療，還有健康檢測設備，可快速完成多項指標檢測；外骨骼機器人助力科學康復訓練；還提供下棋、泡茶機器人則讓康養時光充滿樂趣。

另外，適老化樣板間配齊智能輪椅、陪伴機器人等產品，也注意到配合無障礙設計、地面防滑、智能監測設備布設；還有機器狗障礙賽體驗區，使長者感受科技樂趣。

報導引述北京市經開區榮華街道民生保障辦公室負責人張莉表示，與傳統養老驛站不同，這裡是把基礎服務，加上適老化改造服務，加上機器人場景服務融為一體，不但接受長輩提的意見，也會反饋到商家，促進機器人更新迭代。

北京日報指，該驛站可為榮華街道轄區內數萬名居民提供服務，預計日接待量300餘人。驛站負責人張文東表示，將根據居民需求、持續迭代機器人產品，定期舉辦互動活動，確保服務精準普惠。經開區也將以這座驛站為試點，打造更多科技應用場景，推動機器人技術在養老領域的深度應用。

位於北京亦莊的「智慧康養機器人養老驛站」，長者與機器人對弈。（北京日報）
位於北京亦莊的「智慧康養機器人養老驛站」，長者與機器人對弈。（北京日報）

北京 機器人 央視

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