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中日關係緊張 北京國際電影節不辦「日本電影周」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
第16屆北京國際電影節今年將不舉辦「日本電影周」。（圖／取自北京國際電影節微博）
第16屆北京國際電影節今年將不舉辦「日本電影周」。（圖／取自北京國際電影節微博）

日媒《共同社》17日報導，第16屆北京國際電影節今年將不舉辦「日本電影周」，且目前亦無日本電影參展，引發外界關注中日關係變化對文化交流的影響。

報導引述主辦方相關人士說法指出，今年未安排「日本電影周」活動。有觀點認為，此舉可能與日本首相高市早苗日前在國會就「台灣有事」表態，稱可能構成「存亡危機事態」，導致日中關係趨於緊張有關。

北京國際電影節將於4月16日至25日在北京舉行，為期10天。「日本電影周」長年為影展重要交流項目，自2006年起幾乎每年都會在北京、上海等地電影節舉辦。另一方面，日本方面在東京國際電影節等活動中，也持續設有「中國電影週」，即便2012年日本政府將釣島（日本稱尖閣諸島）國有化，或新冠疫情期間，相關交流活動仍未中斷。

長期參與主辦的NPO法人「日中電影節實行委員會」負責人表示，已接獲主辦方通知今年擬取消活動，「這個活動持續多年，我覺得很遺憾」。至於6月舉行的上海國際電影節期間是否仍會舉辦「日本電影周」，目前尚未確定。

報導並指出，自去年11月高市涉台相關發言後，中日文化交流已有降溫跡象，包括《蠟筆小新》最新電影在中國上映計畫延後，以及《美少女戰士Sailor Moon》音樂劇演出取消、漫畫相關活動延期等。

不過，截至18日上午，大陸官方尚未發布北京國際電影節取消「日本電影周」的正式公告，相關情況仍待進一步確認。

上海 日媒 日本

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