快訊

經典賽／不斷更新！9局上結束委內瑞拉3：2領先 美國最後反攻機會

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

LINE免費貼圖4款！2款免任務快下載 麥當勞藏台灣國語＋諧音哏圖超好用

聽新聞
0:00 / 0:00

中日關係惡化 北京國際電影節停辦「日本周」活動

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中日關係惡化下，4月將登場的北京國際電影節活動之一的「北京·日本電影周」今年將不舉辦。圖為日本駐陸大使金杉憲治2024年出席該活動並致詞。（取自人民網）
中日關係惡化下，4月將登場的北京國際電影節活動之一的「北京·日本電影周」今年將不舉辦。圖為日本駐陸大使金杉憲治2024年出席該活動並致詞。（取自人民網）

中日關係惡化下，文化交流亦受到影響。日媒報導，4月將登場的北京國際電影節活動之一的「北京·日本電影周」今年將不舉辦，這意味著這項已連續多年舉辦的活動將中斷，目前也沒有日本影片參展。

第16屆北京國際電影節將於4月16日至4月25日在北京舉行。日媒共同社報導，主辦方相關人士表示今年沒有日本周，目前也沒有日本影片參展。有意見認為，這是因為日本首相高市早苗稱台灣有事有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯導致日中關係惡化，產生了影響。

日本電影周自2006年起幾乎每年都配合北京、上海的電影節在中國舉辦。在日本，作為東京國際電影節等的活動，也一直舉辦「中國電影周」。即便在日本政府2012年將尖閣諸島（釣魚台）國有化以及新冠疫情期間也未曾中斷。

一直聯合主辦日本電影周的「日中電影節實行委員會」負責人表示：「主辦方發來聯絡稱今年想放棄舉辦。這個活動持續多年，我覺得很遺憾。」據稱，尚未確定6月上海國際電影節期間是否會舉辦。

日本駐陸大使過往也會參加日本電影周的開幕式並致詞。去年，日本駐陸大使金杉憲治致詞稱，「北京·日本電影周」不僅將進一步推動中日電影交流，還將促進兩國人民的相互理解和兩國關係的發展。當時共有6部日本電影在北京放映，包含菅田將暉主演的《日落日出》等。

在去年11月的高市涉台答辯之後，《蠟筆小新》系列最新影片的在大陸上映暫緩，此外還接連出現人氣動畫《美少女戰士Sailor Moon》的音樂劇演出被叫停、漫畫活動被延期等情況。

上海 日媒 日本

延伸閱讀

日相高市早苗訪美前夕...主權摩擦 釣魚台海域再爆中日對峙

中日釣魚台海域再傳對峙 陸海警驅離日漁船、日發出警告

香港國際影視展揭幕 台灣展出243部作品

均搭載機砲⋯陸2艘海警船再闖釣魚台領海 今年第3天

相關新聞

中日關係惡化 北京國際電影節停辦「日本周」活動

中日關係惡化下，文化交流亦受到影響。日媒報導，4月將登場的北京國際電影節活動之一的「北京·日本電影周」今年將不舉辦，這意味著這項已連續多年舉辦的活動將中斷，目前也沒有日本影片參展。

童子尿蛋+美式咖啡…浙咖啡店新品暴紅 醫學人士：別吃

最近，浙江東陽的童子尿蛋美式咖啡走紅網路，店家稱周末日售百杯，引發爭議。所謂「童子尿蛋」，就是童子尿煮雞蛋。有人認為童子尿蛋是地方飲食文化，與咖啡結合是一種創新；也有人質疑其不衛生，童子尿蛋咖啡有博眼球之嫌；醫學人士則表示，不贊成吃。

中日關係緊張 北京國際電影節不辦「日本電影周」

據日媒《共同社》17日報導，第16屆北京國際電影節今年將不舉辦「日本電影周」，且目前亦無日本電影參展，引發外界關注中日關係變化對文化交流的影響。

香港報章及新聞網站 公眾投訴「失實」居多

香港報業評議會公布上年度報導及網站新聞內容投訴數據，投訴宗數大幅回落，但投訴「失實」最多，其次是淫褻不雅／血腥」。

「打假第一人」踢爆：西梅汁藏瀉藥 茶葉含偉哥成分

標籤為「網紅西梅汁實則暗藏強效瀉藥」、「部分茶葉咖啡中檢出偉哥成分」等話題近日引發關注，宣稱「大餐救星」的果凍、西梅汁等產品中被踢爆藏著強效瀉藥，主打「保健」功效的茶飲產品裡暗含「偉哥」，這些非法添加了瀉藥、利尿劑等藥物成分的「普通食品」背後，隱藏著一條黑色產業鏈。

「黃天鵝」雞蛋人工色素超標？創始人馮斌：沒添加

搭上315「打假」熱潮，知名評量部落客王海順勢將胖東來超市售賣的黃天鵝等六個品牌雞蛋推上風口浪尖，稱檢出人工色素超標，相關話題登上熱搜。對此，胖東來強調產品採購手續齊全，檢測報告合格，暫時沒有接到下架通知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。