中日關係惡化 北京國際電影節停辦「日本周」活動

中日關係惡化下，文化交流亦受到影響。日媒報導，4月將登場的北京國際電影節活動之一的「北京·日本電影周」今年將不舉辦，這意味著這項已連續多年舉辦的活動將中斷，目前也沒有日本影片參展。

第16屆北京國際電影節將於4月16日至4月25日在北京舉行。日媒共同社報導，主辦方相關人士表示今年沒有日本周，目前也沒有日本影片參展。有意見認為，這是因為日本首相高市早苗稱台灣有事有可能構成「存亡危機事態」的國會答辯導致日中關係惡化，產生了影響。

日本電影周自2006年起幾乎每年都配合北京、上海的電影節在中國舉辦。在日本，作為東京國際電影節等的活動，也一直舉辦「中國電影周」。即便在日本政府2012年將尖閣諸島（釣魚台）國有化以及新冠疫情期間也未曾中斷。

一直聯合主辦日本電影周的「日中電影節實行委員會」負責人表示：「主辦方發來聯絡稱今年想放棄舉辦。這個活動持續多年，我覺得很遺憾。」據稱，尚未確定6月上海國際電影節期間是否會舉辦。

日本駐陸大使過往也會參加日本電影周的開幕式並致詞。去年，日本駐陸大使金杉憲治致詞稱，「北京·日本電影周」不僅將進一步推動中日電影交流，還將促進兩國人民的相互理解和兩國關係的發展。當時共有6部日本電影在北京放映，包含菅田將暉主演的《日落日出》等。

在去年11月的高市涉台答辯之後，《蠟筆小新》系列最新影片的在大陸上映暫緩，此外還接連出現人氣動畫《美少女戰士Sailor Moon》的音樂劇演出被叫停、漫畫活動被延期等情況。