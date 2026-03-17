香港報章及新聞網站 公眾投訴「失實」居多

香港報業評議會公布上年度報導及網站新聞內容投訴數據，投訴宗數大幅回落，但投訴「失實」最多，其次是淫褻不雅／血腥」。

香港報業評議會成立於2000年7月，屬政府認可的慈善機構，以及獨立的非營利組織。這個組織是香港首個接受公眾對報刊投訴的專業自律性團體，其會員分業界人士和非業界人士，業界人士即會員報章和新聞專業團體的代表；非業界人士是非任職於報業的社會人士，包括新聞學者、教育界、法律界和其他專業人士。

香港報評會年年要公布接受投訴的數據，今次公布的是上一年度，即2024年11月至2025年10月間，接受的公眾投訴。香港報評會說，這一年度共接獲涉及報章及其網站新聞內容的投訴77宗，較去年同期的240宗明顯回落。

香港報評會又說，這一年度投訴性質以「失實」占最多，達51宗，其次為「淫褻不雅／血腥」有8宗，涉及「私隱」的4宗，涉及「誤導／偏頗」的3宗。

香港報評會稱，近四成個案經與相關傳媒機構溝通後，已即時解決，另有近四成經評審後被裁定為不成立或不宜處理，其餘個案則已去信相關機構作出提醒。

除處理投訴外，香港報評會持續推動傳媒資訊素養教育，包括獲優質教育基金資助的「與學生和老師談新聞和資訊」計畫，二年內走訪多間中小學舉辦講座及工作坊；亦為在囚人士及中學生設計課程，提升資訊辨識能力。