湖南醫院研究生跳江身亡疑壓力過大 省衛健委調查

湖南省中南大學湘雅醫院一名研究生日前墜江身亡，遺言指導師給的各種任務嚴重影響其醫師工作，目前官方已成立聯合調查組調查此事，該名導師也已停診。

湖南省衛生健康委員會網站16日通報，14日晚間近10時，中南大學湘雅醫院2023級研究生孫同學離開宿舍後失聯，深夜警方通告，在橘子洲大橋發現有人墜江並正組織專業力量全力搜救，至15日下午確認墜江者為失聯的孫姓女研究生，打撈上岸已無生命體徵。

根據通報，中南大學和湖南省衛生健康委已成立聯合調查組，對網傳相關情況依規依紀依法開展調查。

網傳疑似孫姓女子在微信朋友圈發布的遺言說，「上完最後一個夜班了，後續病人可能要拜託各位」，文中提到，其導師安排的任務嚴重影響她的規培（相當於住院醫師）工作。

「遺言」中，其壓力大部分來自於性格急躁的導師谷文萍，孫姓女子在做臨床住院醫師工作的同時，還要負責導師數項與藥企合作項目的入組、隨訪、倫理審查，時時承受導師訓斥，甚至被威脅要退學。

「遺言」中還透露，她曾因此跳樓，但被救了下來並進行精神治療，吃著高劑量藥物的同時還要繼續臨床工作。

她曾多次向輔導員和教務辦反映過問題，說導師安排的任務嚴重影響工作，超出了她的承受範圍，但問題沒有解決。

上游新聞今天報導，中南大學湘雅醫院小程序預約掛號系統顯示，該院神經內科副主任、主任醫師谷文萍已停診。

據報導，中國醫學生在經歷5年醫學院畢業後，需經過至少3年的住院醫師規範化培訓才能成為合格醫生。「規培生」通常要承擔與住院醫生一樣的工作內容，包括寫病歷和醫囑、處置病患、值夜班等工作。臨床也常面臨面對病患的壓力與指導醫生的指責。

此事引發許多網友和自媒體評論，有人指自己擔任住院醫師時也工作量超負荷，連續36小時值班是常事；也有人質疑醫學研究生導師的權力過大。

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