香港國際影視展揭幕 台灣展出243部作品

第30屆香港國際影視展（FILMART）今天揭幕，本屆有30個國家及地區的業者參展，其中台灣單獨設立了展館，共有106家展商，展出243部影視作品。

影視展早上在香港會議展覽中心揭幕，由文化內容策進院設立的台灣館位於展場中央，展覽揭幕後，陸續有業者到展館洽談業務。

文策院副院長楊中天接受中央社訪問時說，參展是希望海外業者看到台灣的好作品，尤其香港是華語片的重要市場，可以藉此讓更多人認識台灣的作品。

除了設立展館，文策院明天將在展場舉辦台灣星光發布會（TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE），向全球影視產業人士展示台灣影視人才的跨國演出潛力與深厚的合製實力。

明天參加發布會的有電影「郵票與舒芙蕾」導演鄭芬芬和演員陳意涵、張懷秋、林子閎；電影「我親愛的怪孩子」演員劉冠廷與孫可芳也會參加發布會。

據公布，106家台灣展商為本屆展覽帶來115部電影與128部電視劇，作品橫跨多種題材，包括柯震東主演的劇情新作「我未許願先吹蠟燭」、都會喜劇「何百芮的地獄戀曲」、金馬影后陳雪甄演出的驚悚作品「粽邪4」，以及集合李國毅、邵雨薇、施柏宇等人演出的作品「微醺大飯店1980s」。

每年3月中到4月中，香港貿發局都會舉辦大型影視娛樂博覽會，這是影視產業的重要時刻；博覽會下轄8個活動元素，包括FILMART及其他機構主辦的相關活動，比如國際電影節、香港電影金像獎和亞洲電影投資會等。

博覽會和FILMART今天同時揭幕，今年有30個國家及地區在FILMART參展，展商有790家，各國及地區設立的展館有30多個，這些展商來自歐洲、亞洲及其他地區。

與FILMART同時舉行的還有亞洲電影投資會，已踏入第24屆，為香港國際電影節電影業辦公室舉辦，台灣方面也有作品入圍參展。

舉辦投資會的目的是幫助監製及導演尋找聯合監製、製作公司、投資方等，入圍的電影計畫將會獲邀請參與投資會，與來自世界各地嘉賓一對一會面，介紹相關項目。