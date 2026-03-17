上海總生育率0.66 2025年創下第二低紀錄

上海衛健委最新統計資料顯示，上海去年總生育率0.66，低於2024年，也低於COVID-19疫情前，創下近年公開數據第2低紀錄。民眾認為，社會競爭過激、經濟環境欠佳均為生育意願低落原因。

上海市衛生健康委員會（上海衛健委）「2025年上海市人口監測統計資料主要數據彙編」顯示，去年上海戶籍人口總生育率（total fertility rate, TFR）0.66，平均一名育齡婦女生育0.66個孩子，較2024年0.72下滑，低於人口替代水準2.1。

這份統計資料指出，上海去年平均初育年齡32.22歲、平均生育年齡32.98歲，均較2024年延後；2024年平均初育年齡31.81歲、平均生育年齡32.58歲。

查閱過往公開統計資料可發現，2023年上海總生育率0.6，創下近年公開數據最低紀錄，2024年一度上升達0.72，2025年降為0.66，成為近年公開數據第2低紀錄。

在2017年、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，上海總生育率1.0，平均初育年齡29.81歲、平均生育年齡31.16歲；到了2022年、疫情期間，總生育率0.7，平均初育年齡30.36歲、平均生育年齡31.18歲。

「環境還是太捲了吧」，上海民眾王杰（化名）對中央社表示，中國整體社會過度競爭、消耗，加上經濟大環境不是太好，很多人都選擇「躺平」（放棄積極奮鬥），對於未來只先求有個穩定、安定生活，難有空間做其他人生規劃。

一名在高科技產業工作的民眾觀察，在身處的職場上，有不少擔任主管職的女性沒結婚也沒孩子，她們學歷、經歷漂亮、經濟可以自主，「看起來，步入婚姻、養育孩子不是一個必要選項」。