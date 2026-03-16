捐日軍侵華相冊引關注 美青年埃文凱爾宣布定居大陸

美國青年埃文凱爾（Evan Kail）因捐贈記載日軍侵華罪證的二戰相冊而與大陸結緣。3月15日，他透過社交媒體宣布將定居大陸，消息迅速衝上微博熱搜第一名。

在埃文凱爾發布的影片中，他以中文押韻的方式分享自己在大陸展開的新生活，並提到自己在北京溜達、品嚐烤鴨，也表示將嘗遍各地美食。

2022年，當時在美國經營典當行的埃文凱爾收到一本二戰相冊，察覺其中可能記錄日軍侵華罪證，便以1000美元（約3.2萬新台幣）購下，並無償捐贈給中國駐芝加哥總領事館。

2024年11月，埃文凱爾首次訪問大陸，先後前往北京、天津、上海、武漢等城市。期間他還受邀參加2025年中央廣播電視總台蛇年春節聯歡晚會，逐漸被更多大陸民眾認識。

他多次提到自己被大陸民眾的熱情打動，如有人前往機場接機，有人送花，還有網友邀請他到家鄉作客並推薦當地美食，也有人留言表達歡迎與感謝。

此前，由於捐贈相冊一事，他在美國曾遭遇長時間網路暴力，甚至收到死亡威脅。埃文凱爾一度穿著防彈衣工作，並長期接受心理治療。2025年12月，他重訪南京，並承諾此後每年南京大屠殺死難者國家公祭日都會前往悼念。

而今年3月15日，他正式宣布定居大陸，並將工作室設在天津。

2025年12月，埃文凱爾到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。（圖／取自上觀新聞）