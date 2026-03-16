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陸網紅鳳爪色澤白凈、肉質飽滿 遭踢爆靠雙氧水漂白的

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
3·15晚會曝光「漂白雞爪」食安問題。調查發現，川渝地區多家食品加工企業違規使用大陸明令禁止的工業用雙氧水浸泡雞爪，以改善產品賣相。（圖／截自央視財經）
3·15晚會曝光「漂白雞爪」食安問題。調查發現，川渝地區多家食品加工企業違規使用大陸明令禁止的工業用雙氧水浸泡雞爪，以改善產品賣相。（圖／截自央視財經）

不少人喜歡啃鳳爪（雞爪），中國大陸市面上售賣的雞爪，大多色澤白淨、肉質飽滿，讓不少人看了就垂涎欲滴。而且各類雞爪食品價格還相當便宜，一份500克的雞爪，售價往往不到人民幣15元（約合新台幣67.5元）。但大陸媒體踢爆，這些網紅雞爪都是雙氧水「漂白」的，生產環境髒亂不堪，瀰漫著令人作嘔的腥臭味。

大陸央視今年「3·15晚會」曝光「漂白雞爪」食品安全問題。調查發現，川渝地區多家食品加工企業違規使用大陸明令禁止的工業用雙氧水浸泡雞爪，以改善產品賣相，部分生產車間環境髒亂不堪，衛生狀況引發外界關注。

央視記者暗訪四川與重慶多家鳳爪加工企業，包括四川蜀福香食品有限責任公司與重慶市曾巧食品有限公司等。報導指出，部分工廠車間瀰漫刺鼻腥臭味，地面長期積滿汙水，設備油汙嚴重，塑膠籃與工具隨意堆放。大量雞爪被直接丟棄在潮濕骯髒的地面上，即使被工人踩踏過，也只是撿起再放回加工籃繼續處理。

儘管生產環境惡劣，最終出廠的雞爪卻呈現異常白淨的外觀。多名工人坦言，產品之所以看起來乾淨，是因為加工過程中使用「雙氧水」漂白，甚至有員工表示自己「不敢吃」這些產品。

報導指出，在部分工廠內部，隨處可見標示為「過氧化氫」、濃度高達35%的化學品桶。雙氧水屬強氧化劑，通常用於消毒與工業用途。

根據大陸《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》，雞爪加工過程不得使用過氧化氫。專家表示，長期食用經雙氧水浸泡的食品，可能造成口腔黏膜損傷、肝腎功能受損，嚴重情況甚至危及生命。

此外，央視調查還指出，上游化學品供應商明知雙氧水不得用於食品加工，仍向相關企業出售產品，甚至提供更換標籤等方式，試圖規避監管。

被點名的企業包括四川蜀福香食品有限責任公司、成都市明揚食品有限責任公司與重慶市曾巧食品有限公司。資料顯示，蜀福香食品旗下註冊多個品牌商標，包括「明揚川青」、「蜀九味」、「廚校長」、「明揚三青鳳爪」、「碗碗羊肉」、「薯小福」、「香薰爪爪」、「憶蜀食」等。

事件曝光後，多個涉事品牌的雞爪產品已在淘寶、拼多多與京東等電商平台下架。

重慶市合川區市場監督管理局當晚表示，已注意到央視晚會曝光的相關問題並高度重視。當局已第一時間組織執法人員趕赴現場，依法展開檢查與調查取證，後續調查與處理結果將及時向社會公布。

3月15日是國際消費者權益日，1991年起，央視每年3月15日晚都會舉行「3·15晚會」揭發各種危害消費者權益的商品和行徑。不過35年來，年年踢爆各類黑心食品和商品，年年還是會有各種讓人怵目驚心黑心商品。有網友說，這是因為在中國違法成本太低了！

圖為3·15晚會被點名的企業「四川蜀福香食品有限責任公司」。（圖／截自央視財經）
圖為3·15晚會被點名的企業「四川蜀福香食品有限責任公司」。（圖／截自央視財經）

多名工人坦言，產品之所以看起來乾淨，是因加工過程中使用「雙氧水」漂白，甚至有員工表示自己「不敢吃」。（圖／截自央視財經）
多名工人坦言，產品之所以看起來乾淨，是因加工過程中使用「雙氧水」漂白，甚至有員工表示自己「不敢吃」。（圖／截自央視財經）

央視

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