祈願和平！上海逾200位台胞齊聚千年古剎龍華寺祈福

上海台胞丙午馬年「新春祈福」法會16日上午在上海龍華寺舉行，現場約250位台胞參與，祈願未來和平。

上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍對本報表示，在滬台胞齊聚上海千年古寺龍華寺，她感到溫馨且感動。每一年的新春祈福都是台胞台企最期待的活動。

提到祈福的願望，張簡珍說有幾個：一為自己的家人、自己的企業；二是為兩岸。現在兩岸形勢特殊且嚴峻之際，最重要是希望能兩岸和平、安定。然後兩岸的人民都能夠擁有權利，在安穩、幸福滿滿的情況之下追求美好生活，「這非常重要」。

另外，張簡珍也希望台企、台青在滬工作順利、有更多機會，而且今年是十五五開局之年，希望台企能在十五五規劃下有很好的機遇、遇貴人。最重要還是共同祈願兩岸一家親。

上海市台辦主任金梅也出席祈福會，他致詞中感謝台胞台商對上海經濟社會發展的貢獻，肯定台胞台商促進滬台融合、提升城市福祉方面的重要作用。同時強調大陸全國「兩會」通過的十五五規劃標誌著國家發展進入新征程，也表達對台胞台商在新時代實現更好發展、共謀和平發展的美好期待。

金梅透露，2025年經上海口岸入境的台胞超過120萬人次，達到2018年以來的最高水平。其中近100萬人次到上海參加文旅體商展學等各類交流活動。

過往台胞新春祈福都在上海靜安寺舉辦，近年首度在龍華寺舉行，儀式上除了誦念大悲咒、供燈外，也安排龍華寺獨特的「撞鐘」儀式，象徵陰陽秩序、調和天地、安定人心，最後繞龍華塔數圈，以積累福德。龍華寺據傳為三國時期孫權為其母所建，距今已有1,700多年。

2026年台胞新春祈福會在龍華寺舉行，儀式安排台胞順時針繞行龍華寺知名地標龍華塔。記者黃雅慧／攝影

上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍說，今年是十五五開局之年，希望台企能在十五五規劃下有很好的機遇、遇貴人。記者黃雅慧／攝影

2026年台胞新春祈福會在龍華寺舉行，儀式安排龍華寺獨特的「撞鐘」儀式，象徵陰陽秩序、調和天地、安定人心。記者黃雅慧／攝影