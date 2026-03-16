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祈願和平！上海逾200位台胞齊聚千年古剎龍華寺祈福

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
2026年台胞新春祈福會在龍華寺舉行，與會台胞向佛祖供燈。記者黃雅慧／攝影
2026年台胞新春祈福會在龍華寺舉行，與會台胞向佛祖供燈。記者黃雅慧／攝影

上海台胞丙午馬年「新春祈福」法會16日上午在上海龍華寺舉行，現場約250位台胞參與，祈願未來和平。

上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍對本報表示，在滬台胞齊聚上海千年古寺龍華寺，她感到溫馨且感動。每一年的新春祈福都是台胞台企最期待的活動。

提到祈福的願望，張簡珍說有幾個：一為自己的家人、自己的企業；二是為兩岸。現在兩岸形勢特殊且嚴峻之際，最重要是希望能兩岸和平、安定。然後兩岸的人民都能夠擁有權利，在安穩、幸福滿滿的情況之下追求美好生活，「這非常重要」。

另外，張簡珍也希望台企、台青在滬工作順利、有更多機會，而且今年是十五五開局之年，希望台企能在十五五規劃下有很好的機遇、遇貴人。最重要還是共同祈願兩岸一家親。

上海市台辦主任金梅也出席祈福會，他致詞中感謝台胞台商對上海經濟社會發展的貢獻，肯定台胞台商促進滬台融合、提升城市福祉方面的重要作用。同時強調大陸全國「兩會」通過的十五五規劃標誌著國家發展進入新征程，也表達對台胞台商在新時代實現更好發展、共謀和平發展的美好期待。

金梅透露，2025年經上海口岸入境的台胞超過120萬人次，達到2018年以來的最高水平。其中近100萬人次到上海參加文旅體商展學等各類交流活動。

過往台胞新春祈福都在上海靜安寺舉辦，近年首度在龍華寺舉行，儀式上除了誦念大悲咒、供燈外，也安排龍華寺獨特的「撞鐘」儀式，象徵陰陽秩序、調和天地、安定人心，最後繞龍華塔數圈，以積累福德。龍華寺據傳為三國時期孫權為其母所建，距今已有1,700多年。

2026年台胞新春祈福會在龍華寺舉行，儀式安排台胞順時針繞行龍華寺知名地標龍華塔。記者黃雅慧／攝影
2026年台胞新春祈福會在龍華寺舉行，儀式安排台胞順時針繞行龍華寺知名地標龍華塔。記者黃雅慧／攝影

上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍說，今年是十五五開局之年，希望台企能在十五五規劃下有很好的機遇、遇貴人。記者黃雅慧／攝影
上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍說，今年是十五五開局之年，希望台企能在十五五規劃下有很好的機遇、遇貴人。記者黃雅慧／攝影

2026年台胞新春祈福會在龍華寺舉行，儀式安排龍華寺獨特的「撞鐘」儀式，象徵陰陽秩序、調和天地、安定人心。記者黃雅慧／攝影
2026年台胞新春祈福會在龍華寺舉行，儀式安排龍華寺獨特的「撞鐘」儀式，象徵陰陽秩序、調和天地、安定人心。記者黃雅慧／攝影

上海市台辦主任金梅在祈福會上感謝台胞台商對上海經濟社會發展的貢獻。記者黃雅慧／攝影
上海市台辦主任金梅在祈福會上感謝台胞台商對上海經濟社會發展的貢獻。記者黃雅慧／攝影

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