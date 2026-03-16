香港國際影視展將揭幕 文策院組織藝人業者參加

一年一度的香港國際影視展（FILMART）將於17至20日在會議展覽中心舉行，台灣文策院今年仍將組織龐大的導演、藝人及業者參展並在會場設立台灣館。

文化內容策進院今天公布，台方今年將有106家展商及243部影視作品參展。

除了設立展館，他們也將於18日舉辦台灣星光發布會（TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE），向全球影視產業人士展示台灣影視人才的跨國演出潛力與深厚的合製實力。

參加發布會的有電影「郵票與舒芙蕾」導演鄭芬芬和演員陳意涵、張懷秋、林子閎；電影「陽光女子合唱團」演員陳意涵；電影「角頭—大橋頭」演員張懷秋和林子閎。

此外，電影「我親愛的怪孩子」演員劉冠廷與孫可芳也會參加發布會，兩位演員攜手來港進行造勢，為作品注入吸引力。

文策院董事長王時思說，近期台灣多部影片創下破億（新台幣）票房的好成績，顯示台灣影片的量與質都在上升，也贏得更多台灣觀眾的關注與喜愛。

他說：「帶著這份豐沛的創作能量與好口碑，我們希望藉由FILMART的國際舞臺，將台灣優秀演員推向海外市場，讓國際看見台灣影人的演出實力與潛力，進而強化台灣文化內容在國際版圖中的長期價值。」

據公布，在版權交易與市場布局上，106家台灣展商將會帶同115部電影與 128 部電視劇參展，作品橫跨多種題材，包括柯震東主演的劇情新作「我未許願先吹蠟燭」、都會喜劇「何百芮的地獄戀曲」、金馬影后陳雪甄演出的驚悚作品「粽邪4」，以及集合李國毅、邵雨薇、施柏宇等人演出的作品「微醺大飯店1980s」。

FILMART由香港貿易發展局舉辦，也是影視娛樂博覽會活動之一；貿易局於每年3月中至4月中舉行博覽會，它由8項活動組成，FILMART是其中一項，其餘有國際電影節、香港電影金像獎和亞洲電影投資會等。

博覽會和FILMART將於17日同一天揭幕，FILMART已踏入第30屆，今年有30個國家及地區參展，展商有790家，各國及地區設立的展館有30多個。

與FILMART同時舉行的還有亞洲電影投資會，已踏入第24屆，為香港國際電影節電影業辦公室舉辦，展示內容分為發展中項目（IDP）、製作中項目（WIP）及動畫長片項目三大類別。

發展中項目是為較前期的電影計畫而設，目的是幫助監製及導演尋找聯合監製、製作公司、投資方等，入圍的電影計畫將會獲邀請參與投資會，與來自世界各地嘉賓一對一會面，介紹相關項目。

由台灣導演張慧瑜執導的香港、韓國、台灣合製計畫項目「玩救我老母」，今年入圍發展中項目。

在製作中項目上，入圍的有台灣導演靳家驊的作品「市場裡的女鬼」、楊科的「或許是魔鬼」，以及呂柏勳執導、台灣與新加坡合製的「懸日掛月」。