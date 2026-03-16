央視踢爆工業級雙氧水漂白「毒鳳爪」 工人自曝：我們從不吃

川渝地區熱銷、動輒銷量破萬的「網紅鳳爪」，憑藉色澤白淨、售價低廉（每500克僅約新台幣70元）深受年輕人追捧。

然而央視「3·15」晚會調查揭開驚人內幕：這些看似誘人的雪白鳳爪竟是在臭氣熏天、污水橫流的環境下生產，更令人觸目驚心的是，不法廠商在加工過程中違規使用工業級雙氧水對鳳爪進行漂白。

廠房污水橫流衛生堪憂

據《央視財經》報導，央視記者在川渝地區調查時發現，多家號稱日銷量巨大的鳳爪加工廠的生產環境觸目驚心：食品加工車間裏，泡製區、修剪區、挑選區臭氣瀰漫，刺鼻的腥臭味讓人作嘔。

此外，廠房地面污水橫流、各類塑料筐雜亂無章隨意堆放，生產機械設備表面污漬厚重、油污遍佈。而待加工的鳳爪竟直接堆放在骯髒地面上、掃帚鐵鏟隨意壓在原料上，即便鳳爪被人踩踏，工人也只是撿起直接放回加工筐。

更令人震驚的是，這些企業普遍使用國家明令禁止的雙氧水（過氧化氫）對鳳爪進行「漂白」處理。

央視記者在成都明揚食品、蜀福香食品以及重慶曾巧食品等企業臥底發現，即便環境髒亂，但雙氧水「漂白」下出爐的鳳爪卻個個白淨誘人。工人直言：「加了雙氧水鳳爪才會那麼白。」亦有工人自曝「我們自己從來不吃，也勸你別吃。」

長期食用恐損肝腎致死

據了解，雙氧水作為強氧化劑，用於食品加工會破壞蛋白質等營養成分，掩蓋食品腐敗變質，但長期食用會損傷口腔黏膜、肝腎功能，超劑量食用甚至危及生命。因此我國《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準（GB 2760-2024）》明確規定，過氧化氫不能用於鳳爪加工。

報導指出，這些雙氧水主要來自四川眉山金山製藥、河南新鄉億豐電子新材料等企業。為規避監管，供應商甚至教唆客戶貼上「消毒劑」標籤矇混過關。此外，金山製藥工作人員未經任何核實，直接將雙氧水銷售給食品加工企業。

多地同步突擊查封

3月13日，國家市場監督管理總局組織多地執法力量展開收網行動。在蜀福香現場查獲食品添加劑過氧化氫27桶，查封問題鳳爪551箱；在曾巧食品同樣發現雙氧水浸泡鳳爪的證據，成品中檢出過氧化氫成分。涉事企業及上游供應商已被立案調查。

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文章授權轉載自《香港01》