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北京半日遊升溫 老外變特種兵

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在春節期間，英語導遊張賽帶著外國遊客參觀天壇公園。 本報北京傳真
在春節期間，英語導遊張賽帶著外國遊客參觀天壇公園。 本報北京傳真

剛剛過去的春節假期，北京旅遊市場喜慶紅火，全大陸乃至世界各地遊客紛至沓來，攜程「免費北京半日遊」專案的英語導遊張賽也開啟了「連軸轉」模式。

大年初二上午七時，張賽來到首都機場接機，上午帶著老外走慕田峪線路，中午回到機場後，下午再帶著另一組遊客去逛天壇公園和前門大街。經她統計發現，春節期間，來北京參加半日遊的老外不減反增，當天兩個半日團報名遊客分別有十七位和十四位。其中，六位來自德國和瑞士的遊客還當起「旅遊特種兵」，上下午的行程都參加了。

「Amazing！」一走進天壇公園，旅遊團成員們紛紛舉起手機，邊拍照邊讚嘆。祈年殿入口人潮湧動，排隊等了卅多分鐘。不過，這絲毫不影響外國遊客探索中國古代建築的熱情。

兩位全天遊玩的德國遊客在各大景點健步如飛。由於他們在北京停留時間不超過廿四個小時，就以「倍速」的方式遊覽北京城。「下次一定逛逛北京的胡同，多玩上兩天。」兩人不約而同地說。實際上，許多外國友人起初並未將大陸作為旅遊目的地的首選，然而，經過短暫又豐富的半日遊，他們開始考慮將中國大陸列入自己的下一次旅遊目的地清單。

在這幾天的講解詞中，張賽特別加入了中國春節和生肖文化的內容。令她感到驚訝的是，不少老外都或多或少瞭解中國春節習俗。

近期，張賽帶的入境旅遊團中，多數遊客都享受到免簽政策。「很多外國遊客對中國的發展感到驚訝。」她說，隨著大陸持續推行免簽等便利政策，來京旅遊的外國遊客數量還將繼續增長。

北京 德國 大陸

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