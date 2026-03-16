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德行天下 三星堆19日亮相廈門

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

三月十九日至廿二日，「德」行天下·「陽」帆啟航德陽城市品牌推廣活動（廈門站）將在廈門市思明區舉行。屆時，以三星堆古蜀文明為代表的德陽文化元素以及美食、美酒等「德陽好物」將亮相。

德陽地處成都平原腹心地帶，是成都都市圈重要組成部分。作為古蜀文明發源地，德陽擁有李冰陵、金牛古道、白馬關、諸葛雙忠祠等文化名勝，也是川菜川劇之父李調元故里。同時，德陽是大陸重大技術裝備製造業基地，正在積極建設成渝地區雙城經濟圈製造強市、高端裝備科技城。

據瞭解，本次活動將在廈門市思明區中山路推出德陽好物集市，設置名酒品茗、生態農產品、名優特產品、火鍋產業、電商直播五大展區，呈現「舌尖上的德陽」。文旅展區則將展示「眼眸中的德陽」，設置三星堆數位沈浸特展，通過數位化手段讓廈門市民和遊客近距離感受青銅神樹、黃金面具的神祕震撼。同時，「非遺讓生活更美好」體驗區將帶來「非遺食堂」以及德陽潮扇等非遺技藝的現場體驗與互動。

此次，本次活動期間，德陽還將在廈門舉辦投資推介會、德陽好物進廈門、文化節目展演，配套開展「世界三星堆·安居選德陽」德居好房推介、台商合作懇談會、產業基金對接會等專題活動。

廈門

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