男乘客綁雙腳怕碰到其他乘客？女子讚有公德心 網友預料做這療法
乘坐交通工具不時有男子會「開腿」坐，干擾到在旁乘客。有女網友在網上發相片，見到有體型魁梧的男乘客在座位上，用束帶綁住雙腳大腿位置，她大讚對方為人著想，估計他為了避免自己「男性開腿」干擾到旁邊的乘客，覺得他的行為值得敬佩。
不過有網友認為男子未必是怕「男性開腿」，反而似是正在進行稱為「礒谷療法」的綁腳健康法。
有女網友在Threads上發相片，大讚有男乘客好有公德心，將雙腳綁住「不想自己對腳撐開逼人，Respect！」。從相片可見，男子身穿杏色褲，雙腳大腿近膝蓋位置，用一條淺藍色束帶綁住。
女乘客讚男子綁腳有公德心 網友推估原因
貼文引來不少網友留言，「練腿」、「香港的阿伯應該要」、「而且這樣會舒服一些，因為用力自己夾緊全程會很累」、「第一次見到那麼有規矩的人」、「其實對大家都好，他又不用整程車一直用力夾住大腿，其實很累」。
不過有網友認為男子是在進行綁腳健康法，「是一種治療，你不認識而已」、「之前見過，說坐長途機時會不那麼累」、「綁腿可以減低腰痛，詳情可搜『礒谷療法』」。
日男創「礒谷療法」稱可減輕腰痛等症狀
據網上資料，「礒谷療法」已有70年歷史，是由日本的礒谷公良先生創設，聲稱不用吃藥，不用開刀或儀器，以束帶進行髖關節矯正方式，調整左右腳長度，恢復全身整體健康，針對中風、半身不遂、跛腳、椎間盤突出及腰痛等症狀。
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文章授權轉載自《香港01》
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