揭露消費亂象 中國央視315晚會聚焦食安問題

重慶沙坪壩區60歲男子宋某飼養的13歲新疆年老多病，日前他邀請鄰居徐某一起處理犬隻，兩人將其用菜刀擊暈後仍到小區垃圾桶，薩摩耶犬被其他居民發現後緊急送醫搶救，但因傷勢過重仍死亡；相關部門已分別對宋某和徐某處以罰款，但網傳男子用菜刀砍50多刀不實。

2026-03-15 14:16