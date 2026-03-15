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揭露消費亂象 中國央視315晚會聚焦食安問題

中央社／ 北京15日電

中國官媒央視的一檔揭露消費領域亂象的節目「3．15」晚會今天晚間8時將播出。節目將關注食品安全、曝光不法商家躲避監管行為，以及展示投資理財騙局。

中國央視財經消息，第36屆「3．15」晚會將於今天晚間8時在央視財經頻道現場直播。今年晚會將關注食品安全、公共安全、金融安全、廣告市場等領域侵害消費者權益的違法行為。

晚會總導演張強表示，今年晚會一如既往關注食品安全的選題，堅決曝光個別不法商家躲避監管，危害消費者權益的行為。同時也將緊盯數字消費新場景，及時預警可能出現的消費陷阱；揭露涉及危害公共安全的違法行為；同時還將展示侵害民眾理財投資安全的騙局。

張強說明，希望通過強化消費者權益保護，持續提升消費環境，使消費潛力充分釋放出來，讓消費者安心選擇、放心消費。晚會反映消費者訴求，回應社會關切。

投資理財 消費 央視

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