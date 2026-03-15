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吃飯前用熱水燙碗能消毒？實驗曝效果 關鍵其實在「這2件事」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人到餐廳用餐時，擔心餐具不夠乾淨，習慣先用熱水「燙碗」再使用。示意圖／AI生成
不少人到餐廳用餐時，擔心餐具不夠乾淨，習慣先用熱水「燙碗」再使用。示意圖／AI生成

不少人到餐廳用餐時，擔心餐具不夠乾淨，習慣先用熱水「燙碗」再使用，但這個動作是否真的能達到消毒效果？一項實驗顯示，如果只是簡單用溫水沖一下，幾乎沒有殺菌作用，更多只是心理安慰。

根據《新浪新聞》報導，廣東地區不少民眾用餐前會用茶水或開水燙碗，認為可以順便清潔與殺菌。不過浙江省桐廬縣檢驗檢測中心日前進行實驗，結果顯示，燙碗確實可能減少細菌但效果與水溫及沖燙時間密切相關。

研究人員準備6個污染程度相同的碗，模擬一般人用餐前燙碗的習慣，分別使用30℃、80℃與100℃的水進行測試，並比較「快速沖燙」與「持續燙洗2分鐘」兩種方式。透過檢測碗中細菌數量後發現，水溫越高、沖燙時間越長，細菌減少的效果也越明顯。

實驗結果顯示，若使用100℃熱水並持續燙碗約2分鐘，餐具上的細菌殘留量最低；相較之下，如果只是用約30℃的溫水快速沖過碗內，幾乎沒有明顯殺菌效果，與完全不燙碗的情況差異不大。

研究人員指出，燙碗確實能在一定程度上降低餐具表面的細菌，但前提是水溫必須足夠高，且需要維持一段時間；若只是短暫用熱水或溫水沖一下，多半只能沖掉表面灰塵，殺菌效果相當有限。

細菌 餐具

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