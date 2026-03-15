港媒：中國「烤串」學院招生 重構年輕人職業認知

中國首個燒烤產業學院最近在湖南岳陽正式招生，短短兩天就接到眾多查詢電話，有高中畢業生計劃學成創業。港媒分析，這反映就業困境與AI時代雙重背景下，中國年輕人職業選擇的巨大轉向。

湖南日報等陸媒報導，岳陽燒烤學院9日正式啟動今年度「學歷+技能高級人才培養班」招生，採用「線上+線下」、「學歷+技能」模式授課及授予學位。

香港星島日報今天的專文分析，不少專家及研究報告都指出，傳統白領職業成為人工智慧（AI）衝擊的主要目標，文案、數據處理等重複性、標準化工作可被AI快速替代，而依賴實操技能與線下互動的手作類工作卻因AI難以突破的技術弱點而成為AI就業逆風下最佳避風港。

文章說，岳陽燒烤學院並非簡單的技能培訓，而是強調構建「理論+實訓+跟店」的一條龍培養模式，學員不僅能掌握炭火烤製等「烤串」技藝，還能學習經營管理知識，畢業後可獲得職業技能證書，甚至實現學歷提升。

文章表示，這種培養方式讓手藝人不再是「低學歷、低收入」的代名詞，也讓年輕人看到，深耕一門手藝同樣能獲得體面收入與職業尊嚴。

據表示，岳陽燒烤學院正式招生短短兩天就接到包括餐廳師傅在內的數十通查詢電話，也有高中畢業生計劃學成創業。這一火爆場景反映就業困境與AI時代雙重背景下，中國年輕人放棄盲目追逐白領光環轉而深耕一技之長，成為越來越多人的現實選擇。

文章並提到，岳陽燒烤學院招生熱潮並非個例，近年來手工體驗課程、非遺技藝培訓的興起都說明中國年輕人正在重新認識手作的價值，在指尖創造中尋找職業歸屬感。

不過，文章也強調，這離不開家長及社會的理解與支持。當社會不再標籤化職校、技校，不再將白領作為衡量成功的唯一標準，當每一門手藝都能得到尊重，年輕人才能真正擺脫束縛，人盡其才、才盡其用。