快訊

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

經典賽／衛冕軍落馬！日本5：8遭委內瑞拉淘汰首度無緣4強

更健康的關鍵在搭配 營養師推薦No1.的燕麥種類及最佳吃法

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：中國「烤串」學院招生 重構年輕人職業認知

中央社／ 台北15日電

中國首個燒烤產業學院最近在湖南岳陽正式招生，短短兩天就接到眾多查詢電話，有高中畢業生計劃學成創業。港媒分析，這反映就業困境與AI時代雙重背景下，中國年輕人職業選擇的巨大轉向。

湖南日報等陸媒報導，岳陽燒烤學院9日正式啟動今年度「學歷+技能高級人才培養班」招生，採用「線上+線下」、「學歷+技能」模式授課及授予學位。

香港星島日報今天的專文分析，不少專家及研究報告都指出，傳統白領職業成為人工智慧（AI）衝擊的主要目標，文案、數據處理等重複性、標準化工作可被AI快速替代，而依賴實操技能與線下互動的手作類工作卻因AI難以突破的技術弱點而成為AI就業逆風下最佳避風港。

文章說，岳陽燒烤學院並非簡單的技能培訓，而是強調構建「理論+實訓+跟店」的一條龍培養模式，學員不僅能掌握炭火烤製等「烤串」技藝，還能學習經營管理知識，畢業後可獲得職業技能證書，甚至實現學歷提升。

文章表示，這種培養方式讓手藝人不再是「低學歷、低收入」的代名詞，也讓年輕人看到，深耕一門手藝同樣能獲得體面收入與職業尊嚴。

據表示，岳陽燒烤學院正式招生短短兩天就接到包括餐廳師傅在內的數十通查詢電話，也有高中畢業生計劃學成創業。這一火爆場景反映就業困境與AI時代雙重背景下，中國年輕人放棄盲目追逐白領光環轉而深耕一技之長，成為越來越多人的現實選擇。

文章並提到，岳陽燒烤學院招生熱潮並非個例，近年來手工體驗課程、非遺技藝培訓的興起都說明中國年輕人正在重新認識手作的價值，在指尖創造中尋找職業歸屬感。

不過，文章也強調，這離不開家長及社會的理解與支持。當社會不再標籤化職校、技校，不再將白領作為衡量成功的唯一標準，當每一門手藝都能得到尊重，年輕人才能真正擺脫束縛，人盡其才、才盡其用。

職業 年輕人 一技之長

延伸閱讀

AI搶飯碗…28歲男收入暴跌剩3分之1 瀕臨破產網爆共鳴

商管專業怕被AI取代？中原大學商學院幫助您迎向AI世代 進而駕馭AI

赴外就學增…教團：教育資源錯置 國際化不足

相關新聞

AI仿真短劇魅力在哪裡？陸觀眾不管畫面破綻依然愛看

對許多台灣民眾來說，大陸豎屏（直畫面）短劇已成為通勤時刻、日常消遣的休閒娛樂。演員浮誇式的演出，誇張、節奏明快的劇情，讓人很快就「上頭」，但如果今天劇中的角色都是由人工智慧（AI）生成的「仿真人」，你還願意觀看嗎？

大陸行動電源風險高 調查：充斥假3C認證易短路起火

中國製行動電源去年傳出起火爆炸災情，還引發多起飛安事故。儘管官方其後下架問題產品，將多家廠商列入黑名單，嚴禁銷售未獲3C...

一個路段增3個！陸地方政府財政困難 競相新設國道收費站

山西省政府近日公告，同意在國道108線一個路段新設3個收費站，收費期限長達29年，再度引發民眾不滿砲轟。因為財政困難，2...

一人送醫、一人被捕！香港禪院和尚打架 網友驚：六根未淨

香港佛門清靜地，有和尚火大打架，結果一人送進醫院、一人被警察帶走。事件令香港網民歡樂，直指和尚六根未淨。

真不是穿越！600年前城磚上出現「劉德華」銘文

今年是南京明城牆肇建660周年，一塊印有「劉德華」字樣的銘文城磚，出現在「城牆與家國」主題影片，內容介紹古代一種責任到人的質檢體系，目前這塊「網紅」城磚藏於南京城牆博物館。

爺爺重男輕女棄廁所 孫女28年後從荷蘭飛來認親

28年前，一名出生僅兩天的女嬰被親爺爺遺棄；28年後，她從歐洲遠道而來，回到中國尋找親生父母。這段橫跨兩代人的家庭悲劇，近日在江西南昌迎來團圓時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。