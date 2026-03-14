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一個路段增3個！陸地方政府財政困難 競相新設國道收費站

中央社／ 台北14日電
因為財政困難，2024年以來，大陸多個地方政府把生財工具動到道路上，競相在國道、省道新設收費站，挨轟重複收費、吃相難看。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
因為財政困難，2024年以來，大陸多個地方政府把生財工具動到道路上，競相在國道、省道新設收費站，挨轟重複收費、吃相難看。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

山西省政府近日公告，同意在國道108線一個路段新設3個收費站，收費期限長達29年，再度引發民眾不滿砲轟。因為財政困難，2024年以來，中國多個地方政府把生財工具動到道路上，競相在國道、省道新設收費站，挨轟重複收費、吃相難看。

中國在2009年取消公路養路費，改為徵收燃油附加稅，將養路成本納入油價中，此後國道除了特殊路段外，不再收取過路費。但是近年地方財政困難，收費站如雨後春筍般冒出。

山西省政府11日公告，同意在國道108線忻州境內砂河至石嶺關段改建工程處設置棗林收費站；G108K502+900處設置西鎮收費站；G108K561+525處設置蘭村收費站。收費期限為29年10個月。

根據公告，2.5噸以下的一般汽車，每車次收費人民幣10元（約新台幣46元，下同）；收費最多的是30噸以上貨卡車，每車次70元。

消息一出，引發當地車主不滿，在社群砲轟短短120公里的路段設3個收費站太密集，燃油車主齊呼「退回燃油稅」，有人直批山西省政府是「正規路霸」。

公開資料顯示，2024年開始，山西國道、省道增設多個收費站；上個月才在省道董榆線（S318）的寒湖嶺隧道新設收費站，收費期限為20年。

2025年第2季開始，中國國道收費正式重回江湖。其中，安徽、甘肅、湖北、吉林、山西、江蘇、山東等7個省分啟動國道收費試點，新增多達137個收費站。

「國道收費」躍為民怨焦點後，綜合中國大陸自媒體分析，主因是中國房地產市場崩盤，地方土地收入熄火導致收入大減，加上新能源汽車普及，造成燃油消費稅和車輛購置稅收入日益減少，傳統養路資金缺口擴大，地方政府不得不「以費養路」。

分析指出，燃油車車主加油時繳納的燃油消費稅，是公路養護的主要資金來源。但新能源汽車銷路突飛猛進，去年市占率突破5成，新能源汽車無需繳納燃油稅，致使2025年上半年燃油稅收入減少18%。這也引發燃油車主痛罵國道恢復收費，他們形同繳兩次錢。

有自媒體估算，一輛家用燃油汽車，若以一年跑1.5萬公里，100公里耗費7公升汽油、每公升油價7元計算，一年燃油稅就交了將近1600元；如果這1.5萬公里，有5000公里是走收費國道，按一公里0.4元計算，還得再掏2000元的通行費。但同樣跑1.5萬公里的電動車，只需付2000元的通行費，自然引發燃油車主心理不平衡。

2025年10月，中國國家發改委在「完善交通運輸價格機制的意見」中提到，會「研究建立新能源汽車道路使用費用合理分擔機制」。

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