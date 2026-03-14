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真不是穿越！600年前城磚上出現「劉德華」銘文

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「劉德華」銘文城磚。圖／新聞晨報
「劉德華」銘文城磚。圖／新聞晨報

今年是南京明城牆肇建660周年，一塊印有「劉德華」字樣的銘文城磚，出現在「城牆與家國」主題影片，內容介紹古代一種責任到人的質檢體系，目前這塊「網紅」城磚藏於南京城牆博物館。

新聞晨報報導，磚體銘文為「捴甲黃原亨 甲首劉德華 小甲簡囗囗/窯匠晏文三/造磚人夫劉德華」字樣。磚文為模印陽文，縱向豎書，三行布局，共有五級基層造磚責任人。

南京城牆保護管理中心南京市城牆研究中心文化遺產部副主任夏慧表示，根據該磚另一側督造官吏的銘文可知，「劉德華」為明初瑞州府上高縣（今江西宜春上高縣）人，在城磚燒製中身兼「甲首」與「造磚人夫」兩職。甲首為基層組織管理者，造磚人夫則是直接參與燒製城磚工役的百姓。

對於600多年前的城磚上為何會出現簡體字，夏慧解答，磚文製作過程講究便捷性。南京城牆磚文多為印製而成，先將書者寫好的磚文內容以「反書」形式落在範本上，再由匠人雕刻，最後於磚坯未乾時完成印製。為書寫或雕刻方便，往往使用筆劃更為簡單的民間俗字，其中一部分與現行簡化字相同。

魏晉南北朝時期，除了當時通行的正體字（官方認可的規範漢字）外，常用的楷體漢字中已有一些形體比較簡單的字在民間流行，隋唐五代俗體字逐漸增多，宋元以降俗體字在民間更為流行。新中國成立後，國家著手推行簡化字，並對此前在民間流傳已久的簡寫俗字進行收集、整理，最終確立為今天的規範漢字。

夏慧還表示，元末明初，朝廷並沒有對磚文的字體、版式進行嚴格要求，甚至不要求避諱，如「洪武元年」銘文城磚的「元」字就沒有避諱朱元璋的姓名。這為當時的磚文製作提供了較為寬鬆的環境，也使今日民眾能看見各式豐富多彩的磚文。

南京城牆磚文中現已發現300多個俗字，包括簡體字、異體字等，充分體現了漢字在民間使用中的豐富性與傳承性。其中較為常見的，與現行簡化字相同的，除了「劉」，還有「時」「萬」 「廬」「寶」等30多個，涉及人名、地名、官職、身份等資訊。

夏慧表示，磚文是南京城牆磚自帶的「原生檔案」，有著豐富且多元的文化遺產價值，不僅是研究明初行政區劃、職官制度、徭役制度的重要實物資料，還是中國姓氏文化與明初移民史研究的重要參考。

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