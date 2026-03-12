陸主播直播賣BMW惹議…疑公開踩小米汽車 稱「雜糧品牌」不敢開

3月10日凌晨，有網友發文爆料，上海寶誠中環寶馬（BMW）5S店的一名女主播（抖音帳號@馬小姐不姓馬）在直播售車過程中，多次使用貶低性語言針對小米汽車及車主，相關畫面迅速在網路發酵，引發廣泛討論。

據爆料者提供的影片顯示，該主播於2025年10月15日左右在@寶誠中環上海寶馬5S店官方帳號發布的內容中稱：「180天的速成雞可以吃，但是180天造的車我是真的不敢開……還是寶馬質量好，比大米汽車好多了，那個是雜糧品牌，大米我是不敢買，我也不敢開。」她還表示：「在路上看到開這個品牌的車主，我都會一腳油門追上去，看一下他長什麼樣。」在另一段影片中，主播進一步稱：「寶馬X5的車主可以隨隨便便買小米，但小米的車主不能隨隨便便買寶馬X5。」

影片發布後，評論區迅速出現質疑聲音，多名網友指責其公開拉踩競爭對手、嘲諷小米車主。該主播回覆稱「這個不是公開拉踩，我在闡述事實」。更有寶馬車主留言批評：「自己是寶馬車主，但這麼無底線的拉踩別人只能顯示出自己水平低。百年車企靠的不是拉踩，是品質、是信任，把自己做好就行了，沒必要這樣。」

事件曝光當天上午，小米產業投資部合夥人潘九堂轉發相關內容並公開回應三點：1.寶馬是偉大的車企，很多親朋都是車主；2.智者應保持開放、持續學習新事物，小米汽車上市後，大部分歐洲/日韓頂尖車企及主流豪華品牌的高層都組團來交流過，部分還表達合作意向；3.歡迎大家多試駕、多對比，車好不好，開一開、問問真實車主，最有說服力。

10日下午，該主播在其個人抖音帳號繼續直播，面對網友質疑，她回應稱「張口就來」、「踩到他尾巴了，人家很急的，就我這種說話態度，讓他更急，肯定是水軍」，並提到收到私信辱罵。直播中，她與工作人員討論影片播放數據，並否認「蹭流量」。

當天下午，內媒《新黃河》致電寶誠中環上海寶馬5S店，接線人員表示「不清楚此事」。隨後記者聯繫寶馬中國客戶服務中心，工作人員稱已記錄問題並上報上級部門，承諾盡快回覆，但截至發稿未獲進一步回應。

當天下午15:30左右，@寶誠中環上海寶馬5S店抖音帳號再次開播，仍由該主播出鏡。網友留言追問時，一名男性工作人員回應：「我們沒有說這個品牌的車，是你們在評論區打出來的。」主播多次強調未蹭流量。

知名律師、河南澤槿律師事務所主任付建分析指出，根據《中華人民共和國反不正當競爭法》，經營者不得編造、傳播虛假或誤導性信息，損害競爭對手的商業信譽、商品聲譽。主播使用「大米汽車」、「雜糧品牌」等表述，足以讓公眾聯想到小米汽車；作為寶馬銷售人員，其與小米汽車存在直接競爭關係，此類言論可能降低消費者對小米汽車的信任度，影響購買選擇，涉嫌構成不正當競爭行為。

文章授權轉載自《香港01》