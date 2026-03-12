香港流行文化節 下月起連嗨3個月

香港下月舉行流行文化節，活動跨越三個月，預料有六十萬人參與活動。

香港流行文化節是港府主推的文化推廣活動，二○二三年開始年年舉行，過去三年已有約二百萬人參與。此一活動是為保持香港文化都會的獨特活動，吸引各方來客感受香港多元文化。

今年的香港流行文化節，以「超乎想像」為主題，安排廿個節目、逾一百廿場活動，包括多元舞台表演、電影放映及專題展覽等。

四月十七日和十八日舉辦「夢之深境」音樂會，作為今年流行文化節的揭幕節目，由二胡演奏家朱芸編與本地音樂人馮穎琪策畫，邀請本地歌手、樂團及街舞舞蹈員擔任演出嘉賓，演繹重新編曲的電影配樂，以及不同年代的流行曲。

另一主要節目是四月廿五日一連兩天，港府康文署在尖沙咀文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地，舉行戶外音樂嘉年華，公眾免費入場。文化中心露天廣場亦將展出戶外裝置「流行盲盒」，由知專設計學院策畫，重塑民間故事《十兄弟》的玩物、重現香港霓虹街景等。

文化節期間，香港電影資料館將首次於尖沙咀文化中心，放映十二部由上世紀五○年代至千禧年後的香港奇幻電影，包括《撞到正》、《十兄弟》及《童夢奇緣》等，亦將首次放映由張國榮主演的４Ｋ數碼修復版《流星語》。今年是香港電影資籵館成立廿五周年，館方五月將舉辦「修復瑰寶—電影馬拉松」，播映五部不同年代的本地及世界經典電影，包括《英雄本色》等。