面癱7年崩潰！整張臉痛如被火燒 47歲男星靠三招保持健康

港星張達倫（Max）於2022年6月約滿離開效力18年的無綫（TVB），決心跳出舒適圈向影壇及其他電視台發展，先後接拍電影《過時·過節》及ViuTV劇集《出租大叔》，尋求演藝突破。不過，近年影視界步入寒冬，不少藝人都面臨開工不足的困境。面對逆境，張達倫依然保持極佳狀態，日前更在小紅書拍片分享減壓心得，竟自爆一段鮮為人知的病史，原來這位型男曾經歷長達七年的面癱折磨，連表情都控制不到。

保持健康三招：早睡、跑步、堅持

張達倫日前在小紅書分享保持健康心得，寫道：「從面癱7年到每天晨跑，我靠跑步找回自己。」面對網民好奇他如何保持「狀態在線」，張達倫大方分享三個字：「早睡、跑步、堅持」。他坦言自己並非天生好狀態：「生病過，崩潰過、笑不出來過，但我從來沒放棄自己，每天跑步，不是為了瘦，是為了~精神狀態在線，面對鏡頭有底氣，生活裡能扛事，跑久了你會發現，生活真的會變順，不是問題少了，是你變強了。」

經歷面癱不能控制表情

鏡頭前的張達倫一邊跑步一邊分享，雖然已屆47歲，但他自覺狀態比30多歲時更Fit，他說：「我曾經生病、也經歷過人生低谷。大家都知道我曾經得過面癱，甚至連表情都無法控制，但我從來沒有放棄自己，也沒有放棄工作。」 他感性地指，每日堅持跑步不純粹為了瘦身，而是為了精神狀態在線，讓自己面對鏡頭更有底氣：「跑著跑著你就會發現，不管有多困難也好，生活再怎麼艱難也好，慢慢地都會找到解決的辦法。」不少網民看完影片都大感驚訝，紛紛留言表示「看不出」，更佩服他一直演戲卻完全無露破綻。

三叉神經痛如火燒 左臉無力不停流口水

其實張達倫口中的「面癱」發生於入行初期，當時他還是寂寂無名的新人，卻突然患上三叉神經感染。他曾於訪問中憶述那段黑暗日子，指某日睡醒發現面部麻痺，兩日後左臉完全失去知覺及乏力。那種痛楚非筆墨所能形容：「整張臉好像被火燒一樣，痛到必須立刻回家躺著休息。」由於左邊臉部肌肉失去控制，他連最基本的喝水動作都做不到，「左邊的臉完全沒有力氣，所以一直流口水。有時候喝水，臉部撐不住力氣，一邊喝水就一邊從左邊漏出來，為了治療花了多少錢都已經算不清了。」

為了醫病，他試過西醫開類固醇令整個人腫脹難分，最終靠針灸慢慢調理才康復。雖然現時已無大礙，但他坦言仍留有後遺症，例如有少許「大小眼」，亦需時刻注意面部保暖，不能直接吹冷氣。

愛屋及烏組四人幸福家庭

除了抗病經歷令人佩服，張達倫的感情生活亦是圈中佳話。曾與黎芷珊譜出9年姊弟戀的他，分手後再見亦是朋友。2016年，他與圈外女友陳鳳玲（Kimmy）結婚，對於太太曾歷婚姻失敗兼育有一女的過去，Max完全不介意，更將繼女視如己出，獲封「絕世好繼父」。婚後兩人再育有一子，組成溫馨的「1+1+1+1」四人家庭，無論事業還是家庭，張達倫都用行動證明了自己是有擔當的男人。

文章授權轉載自《香港01》