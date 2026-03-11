歌迷不滿！五月天取消24日香港演唱會遭投訴 港方關注

台灣樂團「五月天」取消三月二十四日的香港演唱會，香港海關說接獲投訴，演唱會或因公司營運問題未能提供服務，會密切關注，如觸犯法例會採取相應執法行動。

五月天原擬在香港啟德體育園主館場舉行演唱會，日前宣布取消三月二十四日的場次。香港消費者委員會接獲最少二十四宗相關投訴，涉款逾六萬三千港元，金額最高的一單涉及六千七百港元。

香港海關關長陳子達說，有演唱會可能因為公司營運問題，不能提供服務，海關會密切關注事態發展，並會按照案情和實際情況，判斷是否有人違反《商品說明條例》；一旦證實銷售過程中，有貨物或服務貨不對辦，會與相關舉報人聯絡，並採取相應執法行動。

五月天日前突取消三月二十四日在香港啟德主場館舉行的演唱會頭場，改於同月二十九日舉行「香港站生日限定」場，引來大批已購首場門票的歌迷不滿。新增的二十九日場次在今天中午十二點開始售票，售票網站顯示，截至下午四時十二種門票均顯示為「暫無可售」；二十五日及二十七日的場次則剩餘八種門票可供選購。