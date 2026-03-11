反內捲金句頻出！陸政協委員張高澄稱AI有缺陷 還教年輕人「靜心」

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸政協委員、中國道教協會副會長張高澄道長今年政協會議期間說出許多「反內捲」金句得到大陸網友廣傳，也成為今年兩會熱門人物之一。記者黃雅慧／攝影
大陸政協委員、中國道教協會副會長張高澄道長今年政協會議期間說出許多「反內捲」金句得到大陸網友廣傳，也成為今年兩會熱門人物之一。記者黃雅慧／攝影

大陸全國政協十四屆四次會議11日閉幕，今年大會期間，受到關注的除了AI科技議題外，一位來自宗教界人士的政協委員受到媒體追逐，大陸政協委員、中國道教協會副會長張高澄道長身著道袍出席大會，他會議期間說出許多「反內捲」金句得到大陸網友廣傳，比如「要把事情看淡，否則智慧發揮不出來」、「你裡頭一定住了，外頭就好辦了」等。

公開資料顯示，張高澄道長畢業於成都大學，本身是電腦計算機專業，曾在浙江大學任教，並在美國取得電腦博士學位。雖然他為自然科學的專家，但對社會科學的道教教理，尤其道教中那治病救人、強身益壽的氣功懷有濃厚興趣。目前是大陸道教龍門派27代傳人。 是謝希純大師的弟子。2000年任桐柏宮監院、主持。

政協集體會議現場，媒體看到張高澄道長便一擁而上，追問的議題五花八門，他11日在會場表示，上夜班時最重要的是讓心靜下來。「不要著急、不要焦慮，不然消耗會很大。晚上其實是身體補充能量的時候。」

針對時下最熱的AI焦慮，鳳凰網報導，張高澄11日回應稱，人所能觀察到的整個宇宙只有4%，還有96％是看不見的，對於看不見的東西，是靠人的悟性，或是靠人深刻的體驗、特殊的方式來感知，所以AI是有缺陷的，「所以你們不要太焦慮，你們還有96%的可能性來發揮自己的能力」。

此外，根據此前媒體追訪到張高澄的各種段落，關於年輕人如何靜心的議題，張高澄建議可以上山修煉，讓「真」（元神）及「意」（元氣）合在一起。他又指如果去不了山上，就找一處安靜的地方，也可以修煉。

張高澄說，「我們看著年輕人，就像小娃娃一樣。因為（年輕人）對於物質世界的要求太多了，其實可以降低一點，回到內心之中，碰到什麼事情，用內在的智慧把它化掉。最大的好處是能把生命（能量）保存的很好。生命裡有大智慧，如果你抓住這個生命狀態的話，這個智慧也會跟天地之間合在一起。」

