聽新聞
0:00 / 0:00

廣府廟會 非遺薈萃人氣旺

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為期七天的二○二六廣府廟會九日在廣州落幕，百餘場文化活動共吸引逾四百八十萬人次參與，帶動廣州北京路商圈營收超三億元人民幣。　

中新社報導，廣府廟會是指廣州市越秀區在農曆正月十五至廿一舉辦的傳統民俗文化活動，主會場設於城隍廟忠佑廣場，涵蓋祈福、非遺、美食等內容。   　　        

非遺薈萃是廣府廟會一直以來的招牌。今年，梅花村街楊箕村非遺巡遊如期上演，八音齊鳴、龍獅獻瑞、財神送福、太極神韵等輪番登場，吸引「廣州過年 花城看花—二○二六年國際旅遊知名人士花城幸福之旅」一行約七十名外國人士加入非遺巡遊隊伍，形成特色方陣，展現廣府文化跨國交流的圖景。 　　

本屆廣府廟會實現全域聯動，其中在北京路文化核心區主會場打造非遺市集，匯聚廣綉、廣鍾、通草畫等數十項技藝；在北京路北段，把傳統吹糖人、鉤織等技藝與新生代審美結合，打造兼具動漫、社交與消費功能的青年文化聚集地。 　　

與此同時，「小巷廟會」在越秀區多個街道同步開展，各街道通過燈謎競猜、非遺手作、公益義賣等豐富形式，將傳統文化融入市井生活。　

越秀區礦泉街瑤台村、王聖堂村舉辦祠堂家宴，兩村筵開百席，海外僑胞回村共話鄉情，「瑤台三寶」等傳統菜肴由村民親手烹製，還原廣府家宴風味。 　　

廣州市越秀區文化館館長張蓉介紹，廣府廟會已經走過十六年，今年廟會已實現ＡＩ技術、機器人與民俗展演融合，未來廟會將持續深化傳統和科技聯動，讓古老民俗煥發新機。

廣州

延伸閱讀

台南老翁開車闖廟會交管區 警強力壓制引熱議

廣角鏡／馬祖擺暝文化季 活動登場

京津冀廟會展 首都博物館飄年味

北京百變影廳 觀影、打遊戲都行

相關新聞

陸「嫦娥七號」將登月找水 可望成為全球第一

據新華社報導，大陸全國人大代表、中國航天科技集團五院研究員孫澤洲接受記者採訪時表示，中國探月工程四期正穩步推進，2026年計畫發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南緯85度以上的南極艾特肯盆地，中國有望成為全球首個在月球找到水的國家。

上海復興島 打造未來城市

上海市規畫和自然資源局方面九日披露，擬在復興島打造一批超級應用場景，讓復興島擁有「數字大腦」、交通「數字管家」等，助力其成為全球未來城市創新實驗的典範。

長桌百米 油菜花田火鍋宴

新春餘韻猶在，油菜花已然飄香。隨著四川盆地大片油菜花陸續開放，近日，四川德陽綿竹市以花為媒，創新推出「花田百米長桌火鍋宴」，熱辣的香氣在油菜花田間飄散，為數千名遊客呈現了一場視覺與味覺交織的雙重盛宴。

清華簡 藏伯樂「教科書」

清華簡最新成果日前在京發布，內容與「馬」有關。此次披露的馬政文獻均前所未見，對研究中國先秦科技史與文化史具有重要意義。

廣府廟會 非遺薈萃人氣旺

為期七天的二○二六廣府廟會九日在廣州落幕，百餘場文化活動共吸引逾四百八十萬人次參與，帶動廣州北京路商圈營收超三億元人民幣。

AI衝擊…中國這所大學一口氣砍掉翻譯、攝影等16系

AI不僅將取代許多工作，也正在消滅一些大學科系。據央視新聞報導，中國全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向；因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。