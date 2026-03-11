廣府廟會 非遺薈萃人氣旺

為期七天的二○二六廣府廟會九日在廣州落幕，百餘場文化活動共吸引逾四百八十萬人次參與，帶動廣州北京路商圈營收超三億元人民幣。

中新社報導，廣府廟會是指廣州市越秀區在農曆正月十五至廿一舉辦的傳統民俗文化活動，主會場設於城隍廟忠佑廣場，涵蓋祈福、非遺、美食等內容。

非遺薈萃是廣府廟會一直以來的招牌。今年，梅花村街楊箕村非遺巡遊如期上演，八音齊鳴、龍獅獻瑞、財神送福、太極神韵等輪番登場，吸引「廣州過年 花城看花—二○二六年國際旅遊知名人士花城幸福之旅」一行約七十名外國人士加入非遺巡遊隊伍，形成特色方陣，展現廣府文化跨國交流的圖景。

本屆廣府廟會實現全域聯動，其中在北京路文化核心區主會場打造非遺市集，匯聚廣綉、廣鍾、通草畫等數十項技藝；在北京路北段，把傳統吹糖人、鉤織等技藝與新生代審美結合，打造兼具動漫、社交與消費功能的青年文化聚集地。

與此同時，「小巷廟會」在越秀區多個街道同步開展，各街道通過燈謎競猜、非遺手作、公益義賣等豐富形式，將傳統文化融入市井生活。

越秀區礦泉街瑤台村、王聖堂村舉辦祠堂家宴，兩村筵開百席，海外僑胞回村共話鄉情，「瑤台三寶」等傳統菜肴由村民親手烹製，還原廣府家宴風味。

廣州市越秀區文化館館長張蓉介紹，廣府廟會已經走過十六年，今年廟會已實現ＡＩ技術、機器人與民俗展演融合，未來廟會將持續深化傳統和科技聯動，讓古老民俗煥發新機。