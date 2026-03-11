聽新聞
上海復興島 打造未來城市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市規畫和自然資源局方面九日披露，擬在復興島打造一批超級應用場景，讓復興島擁有「數字大腦」、交通「數字管家」等，助力其成為全球未來城市創新實驗的典範。

中新社報導，這些超級應用場景包括：全球設計創作營、數智交通實驗島、復興島時空智能體。其中，復興島時空智能體是核心引擎，將成為復興島的「數字大腦」，以全息時空基座為基礎，整合全島空間資源與動態感知數據，完整記錄島嶼的時光變遷與空間演化，通過智能感算平台匯聚數據洪流，為空間規畫、建設、治理提供全方位智能支撐，打造「可感知、會思考、能進化」的未來城市樣板。

上海市規畫和自然資源局將聯合楊浦區成立專項工作平台，打通「需求—創意—孵化—落地—推廣」全周期體系，邀請高校、投資機構、科研機構等參與。全球設計創作營將與上海量子城市智能空間建設深度結合，強化數據開源和線上眾創，讓全球設計者能夠便捷參與、高效協作，讓復興島成為全球未來城市創新理念的「試驗場」和創新成果的「轉化地」。

復興島是黃浦江唯一的封閉式內陸島，是上海中心城區唯一的人工島，交通聯動性是其發展關鍵。數智交通實驗島超級場景方面，上海市規畫和自然資源局將依託量子城市復興島時空智能體進行升級，重點構建全島綜合交通仿真系統，打造數智交通核心中樞。該局數字城市處副處長程蓉解釋，這個系統就像復興島交通的「智慧管家」。

上海

陸「嫦娥七號」將登月找水 可望成為全球第一

據新華社報導，大陸全國人大代表、中國航天科技集團五院研究員孫澤洲接受記者採訪時表示，中國探月工程四期正穩步推進，2026年計畫發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南緯85度以上的南極艾特肯盆地，中國有望成為全球首個在月球找到水的國家。

長桌百米 油菜花田火鍋宴

新春餘韻猶在，油菜花已然飄香。隨著四川盆地大片油菜花陸續開放，近日，四川德陽綿竹市以花為媒，創新推出「花田百米長桌火鍋宴」，熱辣的香氣在油菜花田間飄散，為數千名遊客呈現了一場視覺與味覺交織的雙重盛宴。

清華簡 藏伯樂「教科書」

清華簡最新成果日前在京發布，內容與「馬」有關。此次披露的馬政文獻均前所未見，對研究中國先秦科技史與文化史具有重要意義。

廣府廟會 非遺薈萃人氣旺

為期七天的二○二六廣府廟會九日在廣州落幕，百餘場文化活動共吸引逾四百八十萬人次參與，帶動廣州北京路商圈營收超三億元人民幣。

AI衝擊…中國這所大學一口氣砍掉翻譯、攝影等16系

AI不僅將取代許多工作，也正在消滅一些大學科系。據央視新聞報導，中國全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向；因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

