上海復興島 打造未來城市

上海市規畫和自然資源局方面九日披露，擬在復興島打造一批超級應用場景，讓復興島擁有「數字大腦」、交通「數字管家」等，助力其成為全球未來城市創新實驗的典範。

中新社報導，這些超級應用場景包括：全球設計創作營、數智交通實驗島、復興島時空智能體。其中，復興島時空智能體是核心引擎，將成為復興島的「數字大腦」，以全息時空基座為基礎，整合全島空間資源與動態感知數據，完整記錄島嶼的時光變遷與空間演化，通過智能感算平台匯聚數據洪流，為空間規畫、建設、治理提供全方位智能支撐，打造「可感知、會思考、能進化」的未來城市樣板。

上海市規畫和自然資源局將聯合楊浦區成立專項工作平台，打通「需求—創意—孵化—落地—推廣」全周期體系，邀請高校、投資機構、科研機構等參與。全球設計創作營將與上海量子城市智能空間建設深度結合，強化數據開源和線上眾創，讓全球設計者能夠便捷參與、高效協作，讓復興島成為全球未來城市創新理念的「試驗場」和創新成果的「轉化地」。

復興島是黃浦江唯一的封閉式內陸島，是上海中心城區唯一的人工島，交通聯動性是其發展關鍵。數智交通實驗島超級場景方面，上海市規畫和自然資源局將依託量子城市復興島時空智能體進行升級，重點構建全島綜合交通仿真系統，打造數智交通核心中樞。該局數字城市處副處長程蓉解釋，這個系統就像復興島交通的「智慧管家」。