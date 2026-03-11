清華簡 藏伯樂「教科書」

清華簡最新成果日前在京發布，內容與「馬」有關。此次披露的馬政文獻均前所未見，對研究中國先秦科技史與文化史具有重要意義。

本次亮相的《清華大學藏戰國竹簡（拾伍）》包含《胥馬》、《凡馬之疾》、《馴馬》、《馭術》、《馭馬之道》五篇竹書，是中國關於相馬、療馬、馴馬、馭馬等領域最早的文獻。

《胥馬》類似伯樂「教科書」。四十支簡聚焦相馬之術，詳細描述了十二類馬匹的形貌特徵，闡明鑑別標準，對研究古代相馬術、畜牧史及動物考古等具有重要價值。

《馴馬》是馴馬師的培訓手冊，記錄了訓練與飼養馬的方法，強調科學養馬。比如，簡文記載了每次馴馬往返十里，安排步、趣、馳、婁、騁等不同訓練內容。每個往返結束後，按照訓練強度確定飼料和飲水量。

《馭術》、《馭馬之道》分別收錄了三十八支簡和十二支簡。前者全面介紹如何根據馬的肢體動作駕馭馬匹，填補了中國古代馭馬技藝文獻的空白；後者主張「徐圖緩進、恩威並施」。

《凡馬之疾》共廿四支簡，其中第十三支缺失，實存廿三支，系統記錄了馬匹各類疾病及其症候，是迄今發現最早的專門論述療馬的文獻，對中國古代獸醫史研究具有重要意義。

清華簡二○○八年入藏北京清華大學，總數近兩千五百枚，是已知戰國竹簡中數量最多的一批。其內容多為經、史、子類文獻，涉及中華優秀傳統文化核心內容。清華出土文獻研究與保護中心的師生團隊以每年一輯的速度公布整理報告，並開展《清華大學藏戰國竹簡》校釋和英譯系列叢書編纂，促進海內外傳播。