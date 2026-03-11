聽新聞
0:00 / 0:00

清華簡 藏伯樂「教科書」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
清華簡中的「馬」字。 本報北京傳真
清華簡中的「馬」字。 本報北京傳真

清華簡最新成果日前在京發布，內容與「」有關。此次披露的馬政文獻均前所未見，對研究中國先秦科技史與文化史具有重要意義。

本次亮相的《清華大學藏戰國竹簡（拾伍）》包含《胥馬》、《凡馬之疾》、《馴馬》、《馭術》、《馭馬之道》五篇竹書，是中國關於相馬、療馬、馴馬、馭馬等領域最早的文獻。

《胥馬》類似伯樂「教科書」。四十支簡聚焦相馬之術，詳細描述了十二類馬匹的形貌特徵，闡明鑑別標準，對研究古代相馬術、畜牧史及動物考古等具有重要價值。

《馴馬》是馴馬師的培訓手冊，記錄了訓練與飼養馬的方法，強調科學養馬。比如，簡文記載了每次馴馬往返十里，安排步、趣、馳、婁、騁等不同訓練內容。每個往返結束後，按照訓練強度確定飼料和飲水量。

《馭術》、《馭馬之道》分別收錄了三十八支簡和十二支簡。前者全面介紹如何根據馬的肢體動作駕馭馬匹，填補了中國古代馭馬技藝文獻的空白；後者主張「徐圖緩進、恩威並施」。

《凡馬之疾》共廿四支簡，其中第十三支缺失，實存廿三支，系統記錄了馬匹各類疾病及其症候，是迄今發現最早的專門論述療馬的文獻，對中國古代獸醫史研究具有重要意義。

清華簡二○○八年入藏北京清華大學，總數近兩千五百枚，是已知戰國竹簡中數量最多的一批。其內容多為經、史、子類文獻，涉及中華優秀傳統文化核心內容。清華出土文獻研究與保護中心的師生團隊以每年一輯的速度公布整理報告，並開展《清華大學藏戰國竹簡》校釋和英譯系列叢書編纂，促進海內外傳播。

教科書

延伸閱讀

Baby馬彩色精鑄銀幣 台銀限量開賣

三生肖一生貴人運旺 財運加持、幸福財富雙報到

馬咬傷童 清境農場判賠71萬

科學人／別想說謊！馬能聞到你的恐懼…「是害怕的味道」

相關新聞

陸「嫦娥七號」將登月找水 可望成為全球第一

據新華社報導，大陸全國人大代表、中國航天科技集團五院研究員孫澤洲接受記者採訪時表示，中國探月工程四期正穩步推進，2026年計畫發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南緯85度以上的南極艾特肯盆地，中國有望成為全球首個在月球找到水的國家。

上海復興島 打造未來城市

上海市規畫和自然資源局方面九日披露，擬在復興島打造一批超級應用場景，讓復興島擁有「數字大腦」、交通「數字管家」等，助力其成為全球未來城市創新實驗的典範。

長桌百米 油菜花田火鍋宴

新春餘韻猶在，油菜花已然飄香。隨著四川盆地大片油菜花陸續開放，近日，四川德陽綿竹市以花為媒，創新推出「花田百米長桌火鍋宴」，熱辣的香氣在油菜花田間飄散，為數千名遊客呈現了一場視覺與味覺交織的雙重盛宴。

清華簡 藏伯樂「教科書」

清華簡最新成果日前在京發布，內容與「馬」有關。此次披露的馬政文獻均前所未見，對研究中國先秦科技史與文化史具有重要意義。

廣府廟會 非遺薈萃人氣旺

為期七天的二○二六廣府廟會九日在廣州落幕，百餘場文化活動共吸引逾四百八十萬人次參與，帶動廣州北京路商圈營收超三億元人民幣。

AI衝擊…中國這所大學一口氣砍掉翻譯、攝影等16系

AI不僅將取代許多工作，也正在消滅一些大學科系。據央視新聞報導，中國全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向；因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。