長桌百米 油菜花田火鍋宴

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
油菜花海裡的長桌宴。本報德陽傳真
油菜花海裡的長桌宴。本報德陽傳真

新春餘韻猶在，油菜花已然飄香。隨著四川盆地大片油菜花陸續開放，近日，四川德陽綿竹市以花為媒，創新推出「花田百米長桌火鍋宴」，熱辣的香氣在油菜花田間飄散，為數千名遊客呈現了一場視覺與味覺交織的雙重盛宴。

當天中午，當地什地鎮「什裡酒鄉」景區的油菜花田裡已是一片歡騰景象，一張張桌子首尾相連，在金色花海中蜿蜒成一條百米長龍。隨著一聲「開席」，熱氣騰騰的火鍋端上桌，麻辣鮮香的滋味瞬間在田野間彌散開來。遊客們圍坐在花海中，一邊欣賞著蜂飛蝶舞的田園風光，一邊大快朵頤。值得一提的是，火鍋所使用的底料是當地自產的，而涮燙的蔬菜也是從田間地頭現採現摘的有機食材，讓遊客在品味「熱辣」的同時，更能嘗到一口最地道的「鮮甜」。

「太安逸了！從來沒有在油菜花田裡燙過火鍋。看著花海，聞著花香，吃著麻辣鮮香的火鍋，這種感覺太巴適了！」從成都驅車前來的遊客李女士興奮地舉著手機，記錄著這獨特的體驗。據了解，此次「什全食美長桌宴」將連續推出三場，讓更多遊客有機會在花田間赴一場舌尖上的春日盛宴。

長桌百米 油菜花田火鍋宴

