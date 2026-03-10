提升海洋油氣開發能力 陸大型壓裂工程船交付

大陸首艘自主設計建造的一體式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付。大陸官媒稱，這填補了大陸海上油氣壓裂增產技術與工程裝備的空白，對提升大陸海洋油氣開發能力、保障國家能源安全具有重要意義。

央視報導，大型壓裂船是高效開發低滲透、低流動性海底油氣田的核心工程裝備。「海洋石油696」船長99.8公尺，甲板面積相當於3.5個標準籃球場，船舶尺寸居全球同類型船舶首位。

該船搭載全套壓裂設備，可執行高排量、高功率海上大規模壓裂作業，總體性能達到全球同類型船舶領先水平。該船交付後，將到渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

中國海油天津公司工程技術作業中心總經理許傑表示，壓裂船擁有強大的連續作業能力和物料儲備能力，每分鐘可泵注12立方公尺砂漿，讓以往難動用的油氣資源成為可高效開發的新來源。

報導稱，大陸海上低滲透油氣資源儲量豐富、分布廣泛，但受海上特殊作業環境限制，長期難以通過規模化壓裂實現效益開發。壓裂透過高壓泵組將壓裂液注入地層、撐開裂縫，將提升難動用油氣資源的開採效率。