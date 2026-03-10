快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

聽新聞
0:00 / 0:00

提升海洋油氣開發能力 陸大型壓裂工程船交付

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸首艘自主設計建造的一體式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付。圖／取自央視
大陸首艘自主設計建造的一體式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付。圖／取自央視

大陸首艘自主設計建造的一體式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付。大陸官媒稱，這填補了大陸海上油氣壓裂增產技術與工程裝備的空白，對提升大陸海洋油氣開發能力、保障國家能源安全具有重要意義。

央視報導，大型壓裂船是高效開發低滲透、低流動性海底油氣田的核心工程裝備。「海洋石油696」船長99.8公尺，甲板面積相當於3.5個標準籃球場，船舶尺寸居全球同類型船舶首位。

該船搭載全套壓裂設備，可執行高排量、高功率海上大規模壓裂作業，總體性能達到全球同類型船舶領先水平。該船交付後，將到渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

中國海油天津公司工程技術作業中心總經理許傑表示，壓裂船擁有強大的連續作業能力和物料儲備能力，每分鐘可泵注12立方公尺砂漿，讓以往難動用的油氣資源成為可高效開發的新來源。

報導稱，大陸海上低滲透油氣資源儲量豐富、分布廣泛，但受海上特殊作業環境限制，長期難以通過規模化壓裂實現效益開發。壓裂透過高壓泵組將壓裂液注入地層、撐開裂縫，將提升難動用油氣資源的開採效率。

央視 海洋 大陸

延伸閱讀

分析：中國能源自給率達84.4% 可降低中東局勢衝擊

中東外海大塞船 運費急漲

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

攜手地方共同處理土方去化問題 國土署：持續擴充中部土方收容量能

相關新聞

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

大陸外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

大陸海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月大陸出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

提升海洋油氣開發能力 陸大型壓裂工程船交付

大陸首艘自主設計建造的一體式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付。大陸官媒稱，這填補了大陸海上油氣壓裂增產技術與工程裝備的空白，對提升大陸海洋油氣開發能力、保障國家能源安全具有重要意義。

應對中東局勢波動 陸央行擴大人民幣中間價調節幅度

為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，10日人民幣中間價來到2023年4月25日以來近三年新高。彭博分析，中國人民銀行引入短期波動，預計不會影響人民幣在中長期的升值趨勢。

助力海上油氣增產！陸首艘大型壓裂船「海洋石油696」交付

大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油696」10日在浙江舟山正式交付，該船舶尺寸居全球同類型船舶首位，甲板面積相當於3.5個標準籃球場。「海洋石油696」壓裂船交付後，將赴渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

中國大陸油價漲 「50公升多花3.9美元」車主排隊搶油

中東戰雲密布油價急漲，中國國內成品油零售限價調整窗口將於9日午夜12時開啟，機構預測油價漲幅恐是近4年來最大，自用車加滿一箱50公升的92號汽油將多花人民幣27.5元（約3.9美元），使不少中國車主趕在油價漲前加滿油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。