陸媒稱協助滯留中東台灣人經上海返台 陸委會：認知作戰

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
多家陸媒10日報導稱，陸方協助70多位滯留海外的台灣人由伊斯坦堡飛回上海中轉。陸委會副主委沈有忠回應指，這是中共從事認知戰，利用天災人禍散播我政府救災不利、沒有能力撤僑。記者陳宥菘／攝影
多家陸媒10日報導稱，陸方協助70多位滯留海外的台灣人由伊斯坦堡飛回上海中轉。陸委會副主委沈有忠回應指，這是中共從事認知戰，利用天災人禍散播我政府救災不利、沒有能力撤僑。記者陳宥菘／攝影

美國和以色列聯手空襲伊朗後，中東戰火未歇，航班大量取消或延宕，多家陸媒10日報導稱，陸方協助70多位滯留海外的台灣人由伊斯坦堡飛抵上海中轉。陸委會副主委沈有忠回應稱，這是中共從事認知戰，利用天災人禍散播我政府救災不利、沒有能力撤僑。

央視等陸媒報導，10日凌晨，從土耳其伊斯坦堡登機的70多名台灣同胞，平安抵達上海，並將於今天上午乘機返台。中東局勢驟然升級，這批台胞原本計畫經阿拉伯聯合大公國阿布達比返台，因相關航班被取消一度滯留海外，「經大陸有關方面多方協調努力」，改乘東方航空航班由伊斯坦堡飛回上海中轉。

沈有忠10日下午出席淡江大學兩岸關係研究中心舉辦的「中共兩會後對外情勢及區域安全前瞻」座談會，他在會前接受媒體聯訪表示，這次事件，中共有從事認知戰的情況，利用天災人禍的事情，去散播我政府救災不利、沒有能力撤僑，但我們的外交部在第一時間都有做出回應跟澄清。

沈有忠說，我們的撤僑動作，或是協助遊客在撤離戰火區的部分已經做了最大努力，成效都還不錯。政府呼籲國人，危邦不入，有戰爭風險的地方盡量減少旅遊，非公務或者非必要行程就盡量減少。

外交部發言人蕭光偉10日上午在例行記者會說明，此案應是返國班機受影響，不是滯留在中東戰火地區。經了解，外交部並未接獲駐處通報此案。對於外交部協助滯留中東台灣民眾情況，蕭光偉指出，目前累計返台民眾約1,591人，截至10日，中東地區尚有約79名台灣人請駐處協助返國。

