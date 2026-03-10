王毅與巴林、科威特外長通話 重申當務之急是停止軍事行動

大陸外交部長王毅9日先後與巴林外交大臣扎耶尼、科威特外交大臣傑拉赫通話。王毅表示，各國的主權安全和領土完整都應得到尊重，攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責，他並指美國和以色列未經聯合國授權對伊朗發動武力襲擊，明顯違反國際法。

據新華社，王毅在與扎耶尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）通話時表示，中方的立場一貫、明確，各國的主權安全和領土完整都應得到尊重，攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。

王毅在與傑拉赫（Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah）通話時則提到，目前的戰事是一場本不應發生的戰爭，也是對各方都沒有益處的戰爭。美國和以色列未經聯合國授權，在伊美談判還在進行當中對伊朗發動武力襲擊，明顯違反國際法。

王毅也稱，海灣國家的主權、安全和領土完整也應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。中國政府中東問題特使目前正在地區穿梭訪問，也將到訪巴林和科威特，希望並相信兩國會維護中方在科機構和人員安全。

據新華社，扎耶尼表示，願會同海灣國家與中方在聯合國等雙多邊平台加強溝通協調，盡早實現地區和平穩定；傑拉赫則表示，願同中方加強溝通協調，共同推動地區局勢盡早恢復安全穩定。

中東戰爭進入第2周，伊朗對鄰近國家發動飛彈與無人機攻擊。波斯灣國家陸續通報遇襲，巴林方面表示，伊朗在夜間對錫特拉島（Sitra）發動無人機攻擊，導致32人受傷；科威特防空系統也攔截一枚飛彈和一架無人機，日前則遭7枚飛彈與5架無人機攻擊。