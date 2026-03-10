快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

聽新聞
0:00 / 0:00

影／26歲女星模仿｢噴火蛋糕｣多處燒傷險毀容 批小紅書不負責任

香港01／ 撰文／盧詩文
王添羽口中含了一口高濃度白酒，準備噴向已點燃的生日蠟燭上，製造網上流行的「噴火蛋糕」特效。（小紅書＠演員王添羽）
王添羽口中含了一口高濃度白酒，準備噴向已點燃的生日蠟燭上，製造網上流行的「噴火蛋糕」特效。（小紅書＠演員王添羽）

近期，中國大陸社群平台小紅書上流行的「噴火蛋糕」玩法因其獨特「氛圍感」走紅，引起網友爭相模仿打卡。曾參演周星馳電影《美人魚》、現年26歲的中國大陸女演員王添羽在生日當天模仿該玩法，不料用酒精「噴火」時出現事故，導致眉毛、下巴及頸部多處燒傷。

據《瀟湘晨報》報導，7日是演員王添羽27歲生日，當晚她在室外拿著生日蛋糕，口中含了一口高濃度白酒，準備噴向已點燃的生日蠟燭上，製造網上流行的「噴火蛋糕」特效留個紀念。

據了解，王添羽當時使用的是高達96度的酒精進行噴火操作，不料在噴火時火焰失控，產生的「回火」直接撲向她的面部，導致其眉毛、脖子等部位燒傷。

事發後，王添羽在其社群平台發布影片表示，當她在小紅書平台上搜尋「生日」或「生日噴火」時，系統推送的全是精緻、酷炫、具有氛圍感的內容，都是「好看」、「出片」的標籤，沒有一條危險提醒。

她批評，這種為了流量，只展示「酷」，刻意隱瞞巨大安全隱患的內容，真的太不負責任了。平台算法和創作者一起，把危險包裝成潮流，把燒傷風險藏在濾鏡和BGM後面，這不是分享，是害人。

公開資料顯示，王添羽，1999年出生於中國大陸遼寧省朝陽市，畢業於瀋陽音樂學院，女演員。2016年，參演電影《美人魚》從而正式進入演藝圈；2017年，主演mv《項羽虞姬》中的虞姬獲得了更多的關注；2018年起，相繼出演了《無法直視》、《陽光姐妹淘》、《通天塔》、《別叫我情聖》等多部影視劇。

延伸閱讀：

女網紅深圳地鐵遭偷拍未覺察 便衣警已將疑犯制服

女子瞓覺把手機放床邊充電 火牛突自燃爆炸 致全身70％燒傷毀容

文章授權轉載自《香港01》

小紅書 生日 女星 演員

相關新聞

影／26歲女星模仿｢噴火蛋糕｣多處燒傷險毀容 批小紅書不負責任

近期，中國大陸社群平台小紅書上流行的「噴火蛋糕」玩法因其獨特「氛圍感」走紅，引起網友爭相模仿打卡。曾參演周星馳電影《美人魚》、現年26歲的中國大陸女演員王添羽在生日當天模仿該玩法，不料用酒精「噴火」時出現事故，導致眉毛、下巴及頸部多處燒傷。

香港立法會主席李慧琼：研究引入中共人大常委工作模式

中共全國人大常委、香港立法會主席李慧琼在北京接受《星島頭條》訪問時表示，香港《基本法》設計的體制，一直是以行政為主導，希望研究中共全國人大常委監督政府的方法，引進到立法會，包括執法檢查，以及有系統地收集市民意見。

兩岸青年聚武漢 談人生覓知音

「跨越海峽覓知音，漢台攜手話未來」主題活動八日在武漢舉行。百餘位兩岸青年相聚武漢市知音文化旅遊區，暢談在武漢實習、創業、求學、婚戀、旅遊的故事。

廣角鏡／家紡布藝暨家居裝飾展

由全聯紡織服裝業商會、廣東省家紡家居行業協會主辦的二○二六（春）深圳國際家紡布藝暨家居裝飾展覽會暨家居中國創意設計周在福田會展中心舉辦。

武大食堂4元「熬夜水」走紅 日銷300斤 醫：非人人適用

武漢大學楓園食堂一款售價4元的「熬夜水」近日意外走紅，不少學生在社交平台曬出這杯標註著「熬夜好伴侶」的飲品，寫下，「每天改論文熬到凌晨，這杯是食堂專門為我們熬的！買！」在網上掀起討論；對此，武漢大學楓園食堂負責人表示，他們每天熬製兩到三桶，這幾天到中午便已售罄。

涉邪教？香港「揹水一戰」越野賽突喊停 主辦方未交代原因

香港知名慈善越野賽「揹水一戰」原定3月22日舉行第11屆賽事，但主辦單位「點滴是生命」8日凌晨突然在社交媒體宣布取消活動，並表示是經「審慎考慮」後做的決定，將全數退還報名費及相關捐款。不過，主辦方未交代取消原因，事件隨即引發關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。