影／26歲女星模仿｢噴火蛋糕｣多處燒傷險毀容 批小紅書不負責任

近期，中國大陸社群平台小紅書上流行的「噴火蛋糕」玩法因其獨特「氛圍感」走紅，引起網友爭相模仿打卡。曾參演周星馳電影《美人魚》、現年26歲的中國大陸女演員王添羽在生日當天模仿該玩法，不料用酒精「噴火」時出現事故，導致眉毛、下巴及頸部多處燒傷。

據《瀟湘晨報》報導，7日是演員王添羽27歲生日，當晚她在室外拿著生日蛋糕，口中含了一口高濃度白酒，準備噴向已點燃的生日蠟燭上，製造網上流行的「噴火蛋糕」特效留個紀念。

據了解，王添羽當時使用的是高達96度的酒精進行噴火操作，不料在噴火時火焰失控，產生的「回火」直接撲向她的面部，導致其眉毛、脖子等部位燒傷。

事發後，王添羽在其社群平台發布影片表示，當她在小紅書平台上搜尋「生日」或「生日噴火」時，系統推送的全是精緻、酷炫、具有氛圍感的內容，都是「好看」、「出片」的標籤，沒有一條危險提醒。

她批評，這種為了流量，只展示「酷」，刻意隱瞞巨大安全隱患的內容，真的太不負責任了。平台算法和創作者一起，把危險包裝成潮流，把燒傷風險藏在濾鏡和BGM後面，這不是分享，是害人。

公開資料顯示，王添羽，1999年出生於中國大陸遼寧省朝陽市，畢業於瀋陽音樂學院，女演員。2016年，參演電影《美人魚》從而正式進入演藝圈；2017年，主演mv《項羽虞姬》中的虞姬獲得了更多的關注；2018年起，相繼出演了《無法直視》、《陽光姐妹淘》、《通天塔》、《別叫我情聖》等多部影視劇。

延伸閱讀：

女網紅深圳地鐵遭偷拍未覺察 便衣警已將疑犯制服

女子瞓覺把手機放床邊充電 火牛突自燃爆炸 致全身70％燒傷毀容

文章授權轉載自《香港01》