香港立法會主席李慧琼：研究引入中共人大常委工作模式

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港立法會主席李慧琼表示，希望可以研究引入中共人大常委的工作模式。圖為大陸十四屆全國人大四次會議香港代表團全體會議3月8日在北京人民大會堂香港廳舉行，會後李慧琼接受媒體訪問。（中通社）
中共全國人大常委、香港立法會主席李慧琼在北京接受《星島頭條》訪問時表示，香港《基本法》設計的體制，一直是以行政為主導，希望研究中共全國人大常委監督政府的方法，引進到立法會，包括執法檢查，以及有系統地收集市民意見。

李慧琼表示，一直有思考人大常委及立法會的工作，如何能互相學習，令立法會工作更能發揮憲制職能，起到支持、配合、監督及促進的作用，而特區政府在行政主導下會提出法案、政策等。

李慧琼指，過往社會或會較習慣「監督就一定是反對」，但她不認同，認為最重要是不斷完善施政，又稱現時總體議員都會秉持大原則地支持政府提出的項目，亦會提出不少優化意見，這正是體現監督政府的效能。

李慧琼稱，希望可研究在立法會監督工作上，引入人大常委的工作模式，例如執法檢查，因為過去很多法例、撥款在立法會通過後，議員只能透過質詢追問進度，故研究將來有無可能做執法檢查，在法例或撥款申請通過後，檢視一些實際的使用情況。

她還強調，中共人大很重視信訪工作，香港立法會過去因為追趕時間或總體考慮，用另一方式去吸納民意，舉例上屆立法會，每一個重要法案或重要政策，審議時都有邀請市民寫書面意見，只是大家習慣了以前一定用公聽會，看似少了諮詢，未來會思考進一步有系統地收集市民意見。

香港 執法 北京

