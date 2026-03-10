兩岸青年聚武漢 談人生覓知音

「跨越海峽覓知音，漢台攜手話未來」主題活動八日在武漢舉行。百餘位兩岸青年相聚武漢市知音文化旅遊區，暢談在武漢實習、創業、求學、婚戀、旅遊的故事。

中新社報導，武漢是知音文化發源地，相傳「高山流水遇知音」的故事流傳於此。本次活動設置同心故事匯、輕裝換綺羅、匠心製芳華、沉浸群芳宴等九大特色板塊，讓兩岸青年在文化體驗和交流互動中成為彼此的「知音」。

台商陳鈺澍說，妻子就是他在武漢遇到的「知音」。他二○一一年來到大陸，與武漢姑娘相戀、成家，並一起創業。他鼓勵兩岸青年，無論跨越海峽還是跨越行業，只要心之所向，武漢便是一座能追夢的城市。

就讀中南財經政法大學法學專業的台灣學生蘇千旆說，她去年九月來武漢求學，接觸到多元的視角。短短幾個月，她便結交到不少好朋友，大家一起參觀辛亥革命博物院、漫步東湖，幫助她迅速融入新環境。

她說，「我常和家人分享在大陸的所見所聞。我既是兩岸融合發展的親歷者，也願做兩岸交流的參與者與傳播者」。武漢「九十後」創業者羅弼文說，留學回國後設計出以曾侯乙編鐘等湖北文物為原型的數字產品，受到海內外市場歡迎。他希望，兩岸青年能在科技、人工智能、數字內容、產品設計等方向深度合作。