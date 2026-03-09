快訊

金價劇烈震盪買氣急凍 深圳水貝商家交易量大跌50%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
金價近期劇烈震盪，導致消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降，著名的深圳水貝黃金交易市場不少店家甚至反映營業額下滑約50%。（中通社）
《央廣網》報導，近期中東局勢持續緊張，帶動國際貴金屬市場劇烈震盪，金價出現明顯「過山車」行情。隨著金銀價格在短時間內大幅波動，大陸黃金市場情緒迅速降溫，原本追漲的消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降。

《央廣網》報導指出，國際金價近日單日振幅一度超過110美元，大陸國內金價也出現同步震盪。影響所及，品牌金飾價格波動明顯，部分品牌足金飾品價格逼近每克人民幣1,600元，單日漲跌幅度可達數十元，銀行投資金條價格則在每克人民幣1,150元左右上下波動。

金價劇烈波動也促使不少原本打算入手黃金的消費者選擇暫時觀望，以大陸最著名的深圳水貝市場市況為例，在短短幾天內，消費者情緒已從「追漲買金」迅速轉變為「持幣觀望」，多數人不敢在高位追價，也不願在行情不明朗時輕易抄底。

同時，市場成交量也出現明顯下滑，在深圳水貝等黃金交易集散地，不少店家反映營業額下滑約50%。目前除了婚禮等「剛需」購買外，多數非必要消費者選擇暫緩購買，部分零售商表示，甚至開始減少進貨量以降低風險。

在黃金回收市場方面，同樣受到影響，不少門市回收量明顯減少，有的店家甚至改為預約制回收。不過，「以舊換新」成為近期較熱門的服務，部分民眾趁金價處於高位時將舊首飾拿去換購新款。

報導稱，有店員表示，近期消費者態度十分謹慎，「這屆買家比看懸疑劇還沈得住氣」，多數人都在等待行情更加明朗後再決定是否出手。

