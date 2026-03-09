快訊

新品還沒完！蘋果2026還有「10多款果粉敲碗新品」 包含智慧家電準備發售

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸汽柴油價格將再度調漲 95汽油恐升破36元

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸汽柴油價格將於9日24時再度調漲，預計多地95汽油將突破新台幣36元。大陸95汽油與台灣95汽油基本屬同一級燃油，但並不完全相同。（新華社）
大陸汽柴油價格將於9日24時再度調漲，預計多地95汽油將突破新台幣36元。大陸95汽油與台灣95汽油基本屬同一級燃油，但並不完全相同。（新華社）

美伊衝突推升國際油價大漲，3月9日24時，大陸成品油也將再度調整。成都商報旗下新媒體《紅星新聞》報導，推估大陸92汽油、95汽油、柴油每公升將分別上調人民幣0.39元、0.41元、0.42元，預計多地95汽油將突破人民幣8元（約合新台幣36元），加滿50L的95汽油將增加人民幣20.5元。

中東緊張情勢升高導致全球原油供應大亂，9日紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格一度逼近每桶120美元，漲幅超過30%。大陸新一輪油價調整也將在9日24時生效，市場普遍預估將出現今年以來最大漲幅。最終調整幅度以大陸國家發展改革委官方宣布數字為準。

中新社旗下財經媒體《中新經緯》指出，今年以來，大陸國內油價已經歷四輪調價窗口，總體格局為「三漲一擱淺」。若本輪調價如預期上調，將是今年以來連續第四次調漲。

金聯創成品油分析師王珊指出，近期地緣局勢牢牢把控原油定價權。2月底以來美以伊軍事衝突升級，伊朗封鎖荷莫茲海峽航道，導致該地區多國原油供應和運輸中斷，油價接連大幅收漲，並創近20個月以來高位。

王珊預期，荷莫茲海峽海峽關閉，使得中東原油無法對外輸出。雖然OPEC+將自4月起每日增產20.6萬桶，但運輸受阻導致存儲空間不斷縮水，將迫使產油國不得不減產。綜合來看，短期內國際原油價格大概率或保持強勢運行。

對於油價又要再漲，大陸網友紛紛留言稱：「應該發揮制度優勢，抑制價格上漲」「國際油價上漲我也漲，國際油價跌與我無關」。也有網友說，「還是電車好」「使勁漲吧，反正我是電車」「電車的魅力來咯」。

原油 財經媒體 油價

延伸閱讀

油價狂漲30% 又急拉一波上攻120美元 更多中東產油國減產

國際油價飆漲　川普：摧毀伊朗核威脅小小代價

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

中東衝突 台塑石化9日調漲汽油1.5元、柴油1.1元

相關新聞

陸女太空人王亞平透露 中國正探索如何在外星長期生存

據《央視軍事》報導，7日，大陸全國政協委員、航天員王亞平在參加政協界別小組討論時表示，中國航天正加快邁向更深遠太空，航天員中心目前正牽頭申報「地外生存地基研究設施」，目標是解決未來人類在地球以外星球長期生存的相關問題。

AI時代到來 大陸這所重點大學砍掉翻譯等16個專業

AI不僅將取代許多工作，也正在消滅一些大學科系。據央視新聞報導，大陸全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等16個本科專業和方向。因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

伊朗駐華大使：想保障能源運輸安全 美、以須離開本地區

美國、以色列對伊朗發動軍事打擊後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布控制荷莫茲海峽的通行，導致國際油價飆漲。伊朗駐華大使法茲里9日表示，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區。」

大陸汽柴油價格將再度調漲 95汽油恐升破36元

美伊衝突推升國際油價大漲，3月9日24時，大陸成品油也將再度調整。成都商報旗下新媒體《紅星新聞》報導，推估大陸92汽油、95汽油、柴油每公升將分別上調人民幣0.39元、0.41元、0.42元，預計多地95汽油將突破人民幣8元（約合新台幣36元），加滿50L的95汽油將增加人民幣20.5元。

12歲男童患末期大腸癌！喝含糖飲品炸雞當正餐 誤當腸胃炎遲就醫

病從口入！多吃不健康的食物隨時患上大腸癌。1名12歲男童，在祖父母的照顧下，長期飲用含糖飲品，…

德陽廣漢拉保保 火爆新春

三月四日，農曆正月十六，四川德陽廣漢市迎來了一年一度最熱鬧、最喜慶、參與人數最多的傳統民俗活動「拉保保」。當地市民和各地遊客從四面八方匯聚到房湖公園和金雁湖公園，共同參與和體驗這項已經傳承三百多年的民俗活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。