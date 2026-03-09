大陸汽柴油價格將再度調漲 95汽油恐升破36元

美伊衝突推升國際油價大漲，3月9日24時，大陸成品油也將再度調整。成都商報旗下新媒體《紅星新聞》報導，推估大陸92汽油、95汽油、柴油每公升將分別上調人民幣0.39元、0.41元、0.42元，預計多地95汽油將突破人民幣8元（約合新台幣36元），加滿50L的95汽油將增加人民幣20.5元。

中東緊張情勢升高導致全球原油供應大亂，9日紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格一度逼近每桶120美元，漲幅超過30%。大陸新一輪油價調整也將在9日24時生效，市場普遍預估將出現今年以來最大漲幅。最終調整幅度以大陸國家發展改革委官方宣布數字為準。

中新社旗下財經媒體《中新經緯》指出，今年以來，大陸國內油價已經歷四輪調價窗口，總體格局為「三漲一擱淺」。若本輪調價如預期上調，將是今年以來連續第四次調漲。

金聯創成品油分析師王珊指出，近期地緣局勢牢牢把控原油定價權。2月底以來美以伊軍事衝突升級，伊朗封鎖荷莫茲海峽航道，導致該地區多國原油供應和運輸中斷，油價接連大幅收漲，並創近20個月以來高位。

王珊預期，荷莫茲海峽海峽關閉，使得中東原油無法對外輸出。雖然OPEC+將自4月起每日增產20.6萬桶，但運輸受阻導致存儲空間不斷縮水，將迫使產油國不得不減產。綜合來看，短期內國際原油價格大概率或保持強勢運行。

對於油價又要再漲，大陸網友紛紛留言稱：「應該發揮制度優勢，抑制價格上漲」「國際油價上漲我也漲，國際油價跌與我無關」。也有網友說，「還是電車好」「使勁漲吧，反正我是電車」「電車的魅力來咯」。