沈有忠：台灣不需擔心川習會 美中溝通避免誤判

陸委會副主委沈有忠今天表示，台灣不需要擔心月底川習會，美中溝通可避免風險誤判。他還以WBC台灣贏韓國為例，指台灣在世界上的表現從不寄望於敵人的失誤，而是靠團結和提升實力。

沈有忠今天出席財團法人國策研究院文教基金會主辦的「2026中國兩會與台、美、中變局座談會」，他在會前受訪時被問到預計月底登場的川習會時說，台灣會持續跟美國對話，也會加強跟日本的溝通，對台灣來說沒有「選邊」的問題，因為台灣永遠都是在自由民主的這一邊。

他不認為台灣應該擔心川習會，表示政府相關部門都有盡量掌握，美國和中國見面跟溝通不見得是壞事，可以風險控管來避免誤判。他強調，台灣會持續強化國防自主，並且跟印太地區的友盟國家來深化合作應對挑戰。

沈有忠在座談會中對本屆中國「兩會」分析，指2026年中共「反獨」將會有法律作為。今年中國將通過「民族團結進步促進法」，這部法律相對於2005年的「反分裂國家法」，已經從畫紅線的防守變成是要用積極作為去促進。

他說，「促進」也是一種打擊工具。「民族團結進步促進法」還涉及刑法，適用範圍包括境外的中國公民，但事實上相關行動對台灣早就在做了，跨國鎮壓的行為持續進行，而且範圍越來越大，力道越來越深。

沈有忠發言時以昨天世界棒球經典賽（WBC）台灣隊贏韓國的表現為例，呼籲台灣內部團結。因為台灣在世界上的表現，不是寄望敵人的失誤和妥協，而是靠團結、提升自身實力。

他說，國家主權和自由民主是台灣不分黨派的最大公約數。針對國防預算，他呼籲國會應摒棄政黨歧見，共同支持強化國防，並且加速與美、日等民主國家的合作，確保以實力捍衛主權和民主的永續發展。