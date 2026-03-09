快訊

陸女太空人王亞平透露 中國正探索如何在外星長期生存

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸全國政協委員、航天員王亞平。（中新社）
大陸全國政協委員、航天員王亞平。（中新社）

據《央視軍事》報導，7日，大陸全國政協委員、航天員王亞平在參加政協界別小組討論時表示，中國航天正加快邁向更深遠太空，航天員中心目前正牽頭申報「地外生存地基研究設施」，目標是解決未來人類在地球以外星球長期生存的相關問題。

王亞平指出，隨著中國載人航天事業快速發展，相關科研也正同步推進，包括探索外星環境中的生存技術與保障條件。她並表示，載人航天的發展讓她再次深刻體會到，能生活在強大而穩定的中國是一件幸福的事。

王亞平現為中國航天員大隊現役航天員，是中國首位執行出艙活動的女航天員，也是中國第二位進入太空的女航天員，曾執行神舟十號及神舟十三號飛行任務。

《香港新聞網》指出，2010年，王亞平經過嚴格選拔，成為中國首批女航天員之一。2013年6月，她在聶海勝、張曉光協助下完成中國首次太空授課，40多分鐘的實驗課程吸引6,000多萬名中小學生同步觀看。2021年12月，王亞平再次以「太空教師」身分，與乘組在中國空間站進行太空授課，向全國青少年展示微重力環境下的科學實驗。

