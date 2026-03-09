快訊

12歲男童患末期大腸癌！喝含糖飲品炸雞當正餐 誤當腸胃炎遲就醫

香港01／ 撰文：田中貴
男童反覆出現腹痛症狀，證實患上末期大腸癌。示意圖／ingimage
病從口入！多吃不健康的食物隨時患上大腸癌。河南鄭州1名12歲男童，在祖父母的照顧下，長期飲用含糖飲品，三餐大多是以零食、泡麵和炸雞果腹，不但攝取高糖高油高鹽，而且幾乎沒有吃健康食物，例如蔬果。

男童其後反覆出現腹痛肚瀉、體重短時間內急劇下降等症狀，祖父母以為只是普通腸胃炎，於是自行買藥給男童服食，但病情沒有好轉，甚至出現血便和劇烈腹痛。祖父母大驚帶同男童前往醫院求醫，證實患上末期大腸癌，而且有大量腹水和腹腔多發轉移現象。眼看孫兒病情嚴重，兩老亦懊悔不已，醫學界人士懷疑不良飲食習慣加上遺傳，令男童罹癌。

為何年紀輕輕就患癌？

《大河報》今年3月報導，河南鄭州1名12歲男童被祖父母帶到醫院求診，證實患上末期大腸癌，而且有大量腹水，甚至出現腹腔多發轉移現象，為何年紀輕輕就患癌？醫生大驚地詳細詢問男童的生活情況，原來男童從小由祖父母扶養長大，由於對他過於寵愛，所以沒有限制其飲食，男童幾乎每日都會飲汽水和奶茶，主要食物來源是零食例如辣條、泡麵和炸雞等。

飲食高糖高油高鹽 錯過治療黃金期

祖父母表示，男童最初曾經反覆出現腹痛、肚瀉、食慾不振，以及體重急降等症狀，但他們一直以為只是單純的腸胃炎，自行購買藥物處理，直到出現血便和劇烈腹痛，才立即將他送院檢查，但已是末期大腸癌，錯過治療黃金期。

極端飲食習慣增加腸道細胞異常增生風險

媒體引述醫生所言，這種極端飲食習慣長期破壞腸道菌叢平衡，繼而造成慢性發炎，增加腸道細胞異常增生的風險。醫學界亦表示，高糖飲料和高度加工食品雖然並非是單一直接導致癌症發生的因素，但長期攝取容易導致膳食纖維嚴重不足，腸道功能紊亂，加上久坐熬夜等不良生活習慣，提高腸道病變風險。亦有專家提醒，低年齡患者需要進一步檢查，確認是否存在遺傳性大腸癌，不良飲食習慣可能會加速癌變過程。

大腸癌年輕化趨勢

媒體引述報告指出，近年大腸癌出現年輕化趨勢，數據顯示35歲以下患者比例上升至12.7%，甚至出現更低年齡的案例，醫生提醒大家，如果持續出現血便、排便習慣突然改變，抑或短期內體重明顯下降等情況，請及早接受檢查。

遺傳因素+飲食習慣=病情惡化

病例引來各界關注，有微博健康博主表示，不能完全歸咎於男童飲食習慣，「原因大概率是遺傳因素，或後期身體裡某個基因突變」，不健康飲食和生活習慣，最多是「加了一把火」，讓病情進展得更快，但家長的確要控制子女的飲食，同時提供3個方法，讓家長可以及早發現小子女是否有大腸癌︰

1. 查大便

留意大便內有否帶血或發黑，有血不一定就是癌，多數情況下是痔瘡，但如果發現血便和黏液混在一起、大便習慣突然改變，例如原來每日1次變成每天3至4次，抑或大便變細，請去醫院接受檢查，「但無血基本上可以放心一大半」

2. 腸鏡

可以選擇做無痛，40歲以上人士建議做1次。

3. 直腸指檢

大陸人患大腸癌，「有一半是直腸癌，而直腸癌有7至8成位置比較低」，手指伸進去，就可以摸到早期腫瘤。

12歲男童患末期大腸癌！喝含糖飲品炸雞當正餐 誤當腸胃炎遲就醫

