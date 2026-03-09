快訊

德陽廣漢拉保保 火爆新春

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
四川德陽「拉保保」活動現場人山人海。 圖／本報德陽傳真
四川德陽「拉保保」活動現場人山人海。 圖／本報德陽傳真

三月四日，農曆正月十六，四川德陽廣漢市迎來了一年一度最熱鬧、最喜慶、參與人數最多的傳統民俗活動「拉保保」。當地市民和各地遊客從四面八方匯聚到房湖公園和金雁湖公園，共同參與和體驗這項已經傳承三百多年的民俗活動。

活動現場，孩子家長看到心儀的「保保」，便將孩子的帽子（俗稱豬兒帽）戴在「保保」頭上，只要雙方同意，就一起到登記處進行登記，即表示「拉保保」成功。「我這次是來感受拉保保氛圍的，沒想到自己成了保保。」來自成都的年輕小夥田雨陽非常激動地說：「孩子很可愛，我很喜歡這個乾女兒，祝願孩子身體健康，將來學業有成。」

當天，在房湖公園和金雁湖公園，不時有「保保」或者「保娘」（女性「保保」）被簇擁著走向登記處，圍觀的市民和遊客跟在後面鼓掌歡呼，許多人用手機拍下這熱鬧歡快的場面。

廣漢「拉保保」已經延續三百餘年，起源於民間的遊百病與拉（拜）保保習俗，清代即已有之。父母總覺得孩子成長路上要過很多「關口」，於是給孩子找個「保保」、也就是乾爹，希望借保保的福氣保關煞、保平安，讓孩子像松柏一樣健康長大。

自一九九一年以來，「拉保保」已由自發的民間活動發展為有組織的民俗活動。二○○七年，該活動被列入四川省非物質文化遺產名錄，被譽為「華夏民俗一絕」。如今，「拉保保」已經成為極具地方特色的文化旅遊品牌。

