秦剛傳貶至副部級 提前退休

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
港媒引述消息報導，大陸前外長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。圖為二○二三年時秦剛拿起大陸憲法回應台灣問題。圖／取自陸外交部網站
港媒引述消息報導，大陸前外長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。圖為二○二三年時秦剛拿起大陸憲法回應台灣問題。圖／取自陸外交部網站

港媒昨日引述消息報導，大陸前外長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛是在二○二三年被官方宣布免去外長職務，其後進一步被免去其國務委員職務，惟官方至今未對外說明他被免職的具體原因。

正在進行的大陸全國兩會（人大、政協會議）昨日舉行外長記者會，由外長王毅說明北京對外政策。巧合的是，三年前的大陸兩會，秦剛也曾以新任外長身分舉行中外記者會。

香港明報昨日透過專欄文章指出，去年十月，秦剛疑似亮相北京國際音樂節。次月，有人到北京遊玩聲稱在王府井書店「偶遇秦剛」，並稱可肯定是秦剛，戴鴨舌帽，鬢角已白。據可靠消息透露，秦剛由大陸國家領導人貶為副部級，提早退休。畢竟雖是「生活作風問題」，但造成極其惡劣影響。

文章提到三年前的大陸兩會，時任外長秦剛意氣風發，並且晉升為國務委員。不料短短數月，仕途出現滑鐵盧，二○二四年七月辭去最後一個職務，即為中共中央委員，但仍獲稱「秦剛同志」。

秦剛曾兩度出任外交部發言人，二○二一年出任駐美大使；二○二二年十月在中共二十大當選中央委員；二○二三年一月接任外長；二○二三年三月晉升副國級的國務委員，躍身官場最年輕的「黨和國家領導人」。秦剛當年「火箭般的晉升」，一般認為與其深受大陸國家主席習近平的信任有關。

不過，秦剛自二○二三年六月開始消失於公眾視野，同年七月被免去外長職務，任期不滿七個月，是大陸建政以來任期最短的外長。有傳聞指其落馬原因涉及駐美大使期間的婚外情。

另外，兩會期間，大陸常駐聯合國副代表耿爽轉任外交學會副會長，五十三歲盛年就調離外交第一線，引發關注。明報指出，此番屬於平調，仍為正局級。事實上，過去也有副會長重返第一線的前例。而若將耿爽調職與「戰狼外交官」「中美關係轉暖」連結，是過度揣測。

北京 秦剛 大陸

